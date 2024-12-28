Партизани розвідали Брянський завод, який забезпечує електронікою російські ракети та винищувачі

Про це йдеться у повідомленні партизанського руху в Telegram.

Завод виробляє широкий асортимент військових мікросхем і компонентів, які використовуються в стратегічно важливих системах озброєння.

"Ці компоненти застосовуються в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітно-ракетних системах С-300 і С-400, а також у бортовій електроніці літаків "МіГ" і "Су". Понад 90% продукції заводу спрямовується на потреби оборонно-промислового комплексу, що підкреслює його критичне значення для армії РФ", - зазначили в партизанському русі.

В "Атеш" нагадали, що у жовтні завод уже зазнав атаки безпілотників, що призвело до пошкодження виробничих потужностей і порушення енергопостачання.

"Тепер ми маємо намір їх добити. Усю інформацію передано всю в правильні руки. Сили оборони України знищать цей об'єкт, залишивши російську армію без ключових компонентів", - додали в "Атеш".