Верещук: термін добровільного повернення із СЗЧ можуть продовжити

Про це вона написала у телеграм, підсумувавши результати міжвідомчої наради з ветеранської політики та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей 2 січня.

За словами Верещук, продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ наразі є лише ідеєю, але її вже почали обговорювати з оборонним комітетом Верховної Ради.

Крім того, посадовиця зазначила, що для повернення військових із СЗЧ планується "активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів".

"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати", - наголосила заступниця керівника ОП.

Вона також закликала не допускати ситуацію, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її натомість направляють до іншого підрозділу.