Верещук: термін добровільного повернення із СЗЧ можуть продовжити
Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук повідомила, що наразі обговорюється ідея щодо продовження терміну добровільного повернення на службу військових після самовільного залишення частин (СЗЧ)
Про це вона написала у телеграм, підсумувавши результати міжвідомчої наради з ветеранської політики та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей 2 січня.
За словами Верещук, продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ наразі є лише ідеєю, але її вже почали обговорювати з оборонним комітетом Верховної Ради.
Крім того, посадовиця зазначила, що для повернення військових із СЗЧ планується "активніше залучати рекрутерів з успішних бойових підрозділів".
"Якщо у когось виходить успішно повернути бійця у стрій, ну то треба дати людям працювати й усіляко підтримати", - наголосила заступниця керівника ОП.
Вона також закликала не допускати ситуацію, коли підрозділ домовився забрати людину після СЗЧ до себе, а її натомість направляють до іншого підрозділу.
- З початку 2022 року до вересня 2024-го Офіс генерального прокурора зареєстрував майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини і близько 30 тис. щодо дезертирства.
- 21 листопада Рада в цілому ухвалила законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертував. А пізніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше здійснив СЗЧ або дезертував.
- У ДБР згодом заявили, що військовослужбовці, які до 1 січня 2025 року повернуться до своїх частин після самовільного залишення служби, будуть поновлені з усіма соціальними гарантіями.
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