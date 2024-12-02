Військових, які повернуться на службу до 1 січня, поновлять з усіма соцгарантіями, - ДБР

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

Вона підкреслила, що в разі добровільного повернення на службу військового із СЗЧ до 1 січня 2025 року, керівник частини не пізніше 72 годин з дня його прибуття до місця проходження служби продовжує дію контракту та поновлює виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення.

Водночас такому військовому поновлюють усі пільги.

За словами радниці комунікацій ДБР, командир повинен повідомити орган досудового розслідування та військову службу правопорядку про продовження дії військового контракту.

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"Це дає гарантію того, що розпочинається автоматична процедура закриття кримінального переслідування, яке було розпочате щодо військовослужбовця", - підкреслила Сапьян.

Однак якщо військовослужбовець не повернеться до служби до 1 січня - кримінальне провадження може закінчитися вироком.

"За СЗЧ, за дезертирство можна позбутися волі аж на десять років. Але ми сьогодні з вами говоримо про те, що військові частини з радістю приймуть своїх побратимів назад на службу", - додала Сапьян.