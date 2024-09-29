Яка різниця між СЗЧ та дезертирством: пояснення військового адвоката Леонтьєва

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Різниця полягає у меті, яку переслідував військовослужбовець, коли самовільно залишив без поважної причини місце служби, або не повернувся назад до свого місця служби після звільнення, перебування у відпустці, або на лікуванні. Різниця полягає в меті, тобто мається на увазі: дезертирство - військовослужбовець має на меті зовсім ухилитися від військової служби. От пішов і все, він міг навіть покинути, грубо кажучи, КПП, і вже з цією метою, що зовсім ухилитися від військової служби, і вже може бути закінчений склад злочину дезертирства. Що стосується самовільного залишення частини, то військовослужбовець має на меті рано чи пізно повернутися назад і стати до виконання обов’язків по військовій службі, - розповів він.

Військовий адвокат зазначив, що СЗЧ може вважатися кримінальним правопорушенням або адміністративним.

"Самовільне залишення частини може бути як кримінальним правопорушенням, відповідальність за яке передбачено Кримінальним кодексом, так може бути і адміністративним правопорушенням. Адміністративне правопорушення - відповідальність настає за Кодексом України за адмінправопорушення, і там покарання від 17 до 34 тисяч гривень штрафу. Тривалість до трьох діб, це якраз класичне самовільне залишення частини як адмінправопорушення", - пояснив Олег Леонтьєв.

Воїн-доброволець Сергій Гнезділов після 5 років служби демонстративно пішов у СЗЧ - до появи "мобілізаційної черги з числа всіх військовозобовʼязаних"

Громадський активіст, засновник фестивалю "Виделка-фест" в Одеській області, а нині військовослужбовець 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов у суботу, 21 вересня 2024 року, заявив, що йде в СЗЧ, тобто самовільно залишає військову частину, щоб привернути увагу до потреби встановити терміни служби для мобілізованих.

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24-річний Гнезділов воював ще з 2019 року. Тоді він взяв академвідпустку та прийшов добровольцем на контракт до Збройних Сил України. Був командиром відділення у 21-му окремому мотопіхотному батальйоні "Сармат", командиром відділення аеророзвідки 56-ї ОМПБр. Брав участь у боях за Піски, Авдіївку, Мар’їнку, Красногорівку, Золоту Ниву, Гуляйполе, Бахмут та ін.

"Відсьогодні я йду в СЗЧ, до встановлення чітких термінів служби, чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Підкреслю: бездоганної. Надіюсь, цим вчинком вдасться донести до влади та суспільства необхідність розмови та вирішення цієї ситуації. Моя позиція залишається незмінною: ми маємо створити мобілізаційну чергу з числа всіх військовозобовʼязаних українців, і тоді демобілізація стане реальністю. Озброєну та навчену націю - не перемогти", - написав Гнезділов у себе на фейсбуці.