Бійці ГУР ліквідували на Запоріжжі начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" і його водія

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Як зазначається, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка - Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія "Кама" Мельникова та його водія.

Розвідники отримали інформацію про деталі маршруту і графік пересування начальника штабу батальйону російських сил на ТОТ Запорізької області. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка російських загарбників.

"Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебував Мельников. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове", - розповіли в ГУР.

За їхніми даними, обох російських загарбників знищили.