Бійці ГУР ліквідували на Запоріжжі начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" і його водія
На тимчасово окупованій території Запорізької області аеророзвідники української розвідки атакували FPV-дронами автомобіль начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" збройних сил РФ
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Як зазначається, 29 грудня 2024 року на трасі Василівка - Токмак воїни розрахунку FPV підрозділу активних дій ГУР "Кракен" ліквідували начальника штабу батальйону "Шторм.Осетія" (штурмовий підрозділ в складі 429 мотострілецького полку ЗС РФ) Сергія "Кама" Мельникова та його водія.
Розвідники отримали інформацію про деталі маршруту і графік пересування начальника штабу батальйону російських сил на ТОТ Запорізької області. Завдяки цим даним аеророзвідники спланували FPV-засідку для ватажка російських загарбників.
"Спершу оператори дронів майстерно перелякали водія автомобіля УАЗ “Патріот”, в якому перебував Мельников. Нажаханий російський шофер різко змінив траєкторію руху, машина вилетіла в кювет, а далі воєнні розвідники вдарили дроном-камікадзе у лобове", - розповіли в ГУР.
За їхніми даними, обох російських загарбників знищили.
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