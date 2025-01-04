У Росії внаслідок вибуху в критичному стані перебуває командир, причетний до вбивства цивільних в українському селі Гроза
В Іванівській області РФ в п'ятницю, 3 січня, внаслідок вибуху важкі поранення дістав російський воєнний злочинець, причетний до вбивства цивільних у селі Гроза на Харківщині
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Ідеться про командира батареї дивізіону 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії західного воєнного округу зс РФ капітана Нагайка Костянтина Володимировича.
Під час вибуху в місті Шуя Іванівської області РФ він перебував на чергуванні у своїй військовій частині. В ГУР зазначили, що в Нагайка множинні осколкові ураження фактично всіх органів, зокрема мозку, – йому зробили трепанацію черепа.
Окупант народився в 1995 році в місті Свободний Амурської області РФ. Закінчив Санкт-Петербурзький університет аерокосмічного приладобудування та Михайлівську військову артилерійську академію.
"Безпосередньо брав участь у повномасштабній війні проти України. Причетний до ударів балістичними ракетами "Іскандер" по цивільних та військових об’єктах у Сумській та Харківській областях", – зазначили в ГУР.
Зокрема, підрозділ Нагайка 5 жовтня 2023 року завдав ракетного удару по кафе під час поминок у селі Гроза Куп'янського району. Тоді загинуло 59 цивільних українців, серед них восьмирічний хлопчик.
"У російській 112-й ракетній бригаді ходять пригнічені чутки, що шансів у 29-річного російського вбивці Нагайка майже немає. Його стан – критичний", – додали розвідники.
Трагедія в Грозі
5 жовтня 2023 року Росія обстріляла село Гроза Харківської області, внаслідок чого загинуло 59 людей. Окупанти поцілили в кафе, де на той час проходив поминальний обід. Зафіксовано влучання ракети "Іскандер-М".
Верховний комісар ООН з прав людини направив польову групу для розслідування російського удару по селищу Гроза на Харківщині.
Згодом правоохоронці встановили ймовірних навідників удару РФ по Грозі – місцевих братів-експоліціянтів, які втекли до окупантів. Як повідомляється, старший брат дізнався від місцевих, хто прийде на поминання, коли воно відбудеться та де саме. Він передав ці дані своїм російським керівникам, які й вирішили обстріляти цивільний об’єкт.
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