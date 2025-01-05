Прем'єрка Італії Мелоні неформально зустрілась із Трампом в його гольф-клубі: про що йшлося
У суботу, 4 січня, в штаті Флорида прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні відвідала новообраного президента США Дональда Трампа під час неформальної зустрічі в його гольф-клубі
Про це повідомляє The New York Times.
Як пише видання, зустріч посилює надії прихильників Мелоні на те, що консервативна прем'єр-міністрка Італії стане союзником Трампа в Європі.
"Значна частина цієї ролі включала б посередництво в напруженості між іншими європейськими лідерами та паном Трампом, який погрожував почати торгову війну з континентом, а також зменшити американську підтримку деяких країн НАТО та України у її війні з Росією", - йдеться у повідомленні.
Порядок денний зустрічі в суботу достеменно невідомий, але спостерігачі очікували, що обидва лідери обговорять наступні питання.
Ще одна можлива тема, на думку спостерігачів, це затримання в Ірані відомої італійської журналістки Сесілії Сала. Це сталося через кілька днів після того, як Італія заарештувала на запит Сполучених Штатів іранця, підозрюваного в постачанні компонентів для безпілотників Іранській революційній гвардії. Іран регулярно затримує іноземців та осіб з подвійним громадянством, щоб обміняти їх на гроші та людей.
- Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні поділилася, що має з американським мільярдером Ілоном Маском "чудові стосунки", хоч іноді є речі, щодо яких їхні думки розбігаються.
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