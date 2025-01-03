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Премʼєрка Італії Мелоні розповіла, що має з Маском "чудові стосунки" й назвала його "геніальною людиною"

Дар'я Куркіна
3 січня, 2025 п'ятниця
15:57
Світ Джорджія Мелоні

Премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні поділилася, що має з американським мільярдером Ілоном Маском "чудові стосунки", хоч іноді є речі, щодо яких їхні думки розбігаються

Зміст

Про це вона сказала в інтервʼю Corriere della Sera.

Італійська премʼєрка, зокрема, назвала Маска "геніальною людиною".

"Ми, безумовно, дві людини, які мають чудові стосунки. Ілон Маск - геніальна людина", - зазначила Мелоні.

За її словами, є речі, у яких її погляди й погляди Маска розходяться.

"І, дозвольте, це змушує посміхатися тим, хто ще вчора вихваляв Маска як генія, а сьогодні натомість малює його як монстра лише тому, що він обрав "неправильний" бік барикади", - додала очільниця уряду Італії.

Водночас Мелоні зауважила, що Маск - "велика особистість нашого часу, надзвичайний новатор, який завжди дивиться в майбутнє".

Вислови Маска

У листопаді американський мільярдер Ілон Маск назвав канцлера Олафа Шольца дурнем після розпаду коаліції в Німеччині, на що відреагували в уряді ФРН.

Згодом він відреагував на заяву президента Володимира Зеленського у соцмережі Х, що Україна є незалежною державою, а США не зможуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів.

"У нього чудове почуття гумору", - написав Ілон Маск та залишив емодзі, який сміється.

20 грудня американський мільярдер зробив заяву на підтримку німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини"(AfD), сказавши, що "лише AfD може врятувати Німеччину".

Потім канцлер Олаф Шольц та уряд ФРН звинуватили Маска в спробі втрутитися у виборчу кампанію в країні через його неодноразову підтримку ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

2 січня стало відомо, що Маск планує у прямому етері на своїй платформі Х провести розмову з кандидаткою у канцлери ФРН від "Альтернатива для Німеччини" Алісою Вайдель.

Теги:
Новини
Суспільство
Італія
Ілон Маск
США
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