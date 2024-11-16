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Ілон Маск посміявся з заяви Зеленського про незалежність України

Влад Дідусь
16 листопада, 2024 субота
20:32
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск відзначився неоднозначною публікацією у соцмережі X

Зміст

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на публікацію Ілона Маска.

У своєму твіті соратник Дональда Трампа відреагував на заяву президента Володимира Зеленського, що Україна є незалежною державою, а США не зможуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів.

"У нього чудове почуття гумору", - написав Ілон Маск та залишив емодзі, який сміється.

Окрім цього Маск прикріпив посилання на матеріал BBC за 2021 рік, де розповідають про шлях Зеленського від коміка до президента.

Поведінка Ілона Маска після виборів у США  

5 листопада у США відбулися президентські вибори, на яких Дональд Трамп переміг Камалу Гарріс. 

Після цього Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Трампом, під час якої на лінії був також Ілон Маск. Американський мільярдер також підключався до розмови Трампа з президентом Сербії Александаром Вучичем, і таємно зустрічався з послом Ірану в ООН.

Повідомлялось, що Маск впливає на кадрові рішення новообраного президента США і відіграє значну роль у формуванні майбутньої адміністрації.

Оточення новообраного Трампа незадоволене надмірною присутністю американського мільярдера біля новообраного лідера США: вважають, що він поводиться так, ніби є співпрезидентом.

Американські сенатори-демократи вимагають розслідувати інформацію про можливі телефонні розмови мільярдера Ілона Маска з російським диктатором Володимиром Путіним з міркувань національної безпеки.

Теги:
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Новини
Україна
політика
Технології
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
США
переговори з РФ
незалежність України
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