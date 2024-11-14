"Поводиться як співпрезидент": оточення Трампа незадоволене надмірною присутністю Маска, - NBC

Про це інформує NBC News, посилаючись на джерела, які говорили на умовах анонімності.

За словами джерел, присутність Маска в оточені Трампа "здається надмірною". Вони вважають, що мільярдер зловживає гостинністю обраного президента. Джерела повідомили, що майже постійна присутність Маска в Мар-а-Лаго протягом тижня після дня виборів почала втомлювати людей, які перебувають у найближчому оточенні Трампа довше. За їхніми словами, Маск перебуває там постійно, сидячи з Трампом і приєднуючись до дзвінків і зустрічей.

"Він поводиться так, ніби він є співпрезидентом, і прагне, щоб всі про це знали. Він приписує собі багато заслуг за перемогу президента. Хвалиться про America PAC і X перед усіма, хто його слухає. Він намагається змусити президента Трампа відчути себе зобов'язаним йому. А президент нікому не винен", - сказав один зі співрозмовників.

Інше джерело заявило, що Маск має "свою думку про все і про всіх", і що він ділиться нею настільки наполегливо, що "почав докучати інсайдерам Трампа".

"Він хоче, щоб його вважали таким, що має право голосу в усьому (навіть якщо це не так)", - сказало це джерело.

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Також співрозмовник видання повідомив, що деякі радники Трампа висловили занепокоєння, що Маск "не розуміє одного з ключових моментів для того, щоб бути ефективним у світі Трампа: не висовуватися на перший план". За словами джерела, діяльність Маска була надто агресивною і може зашкодити репутації в довгостроковій перспективі.

Крім того, Маск, ймовірно, просуває свій власний порядок денний, замість того, щоб зосередитися на інтересах Трампа. Джерела сказали, що, хоча Маск, безумовно, є розумною і здібною людиною, "перехідний період полягає в тому, щоб забезпечити, щоб лояльні до Трампа люди проводили державну політику".

Водночас прессекретарка Трампа наголосила: "Ілон Маск і президент Трамп - великі друзі та блискучі лідери, які працюють разом, щоб зробити Америку знову великою. Ілон Маск - бізнес-лідер нового покоління, і наша бюрократія, безумовно, отримає користь від його ідей та ефективності".