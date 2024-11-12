Вучич заявив, що Маск долучився до його телефонної розмови з Трампом
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що американський мільярдер Ілон Маск був присутній під час телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом
Про це повідомляє Bloomberg.
Вучич зазначив, що розмова була великою честю і що він був серед "перших 10 або 15 світових лідерів", які зв'язалися з Трампом.
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Крім того, під час розмови був присутній Кріс Радді, генеральний директор телеканалу Newsmax.
"Президент Трамп дуже добре знає Сербію, а Ілон Маск, який був з ним, а також Кріс Радді знають її особливо добре, можливо, навіть найкраще", - зазначив Вучич.
- 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
- У четвер, 7 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої на лінії був також Ілон Маск.
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