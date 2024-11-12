Вучич заявив, що Маск долучився до його телефонної розмови з Трампом

Про це повідомляє Bloomberg.

Вучич зазначив, що розмова була великою честю і що він був серед "перших 10 або 15 світових лідерів", які зв'язалися з Трампом.

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Крім того, під час розмови був присутній Кріс Радді, генеральний директор телеканалу Newsmax.

"Президент Трамп дуже добре знає Сербію, а Ілон Маск, який був з ним, а також Кріс Радді знають її особливо добре, можливо, навіть найкраще", - зазначив Вучич.