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Головна Світ Вучич заявив, що Маск долучився до його телефонної розмови з Трампом

Вучич заявив, що Маск долучився до його телефонної розмови з Трампом

Марія Науменко
12 листопада, 2024 вiвторок
17:17
Світ Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що американський мільярдер Ілон Маск був присутній під час телефонної розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом

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Про це повідомляє Bloomberg.

Вучич зазначив, що розмова була великою честю і що він був серед "перших 10 або 15 світових лідерів", які зв'язалися з Трампом.

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Крім того, під час розмови був присутній Кріс Радді, генеральний директор телеканалу Newsmax.

"Президент Трамп дуже добре знає Сербію, а Ілон Маск, який був з ним, а також Кріс Радді знають її особливо добре, можливо, навіть найкраще", - зазначив Вучич.

  • 5 листопада у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • У четвер, 7 листопада, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої на лінії був також Ілон Маск.

 

Теги:
Новини
політика
Президент США
Сербія
Ілон Маск
США
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