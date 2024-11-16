"З міркувань нацбезпеки": сенатори-демократи просять розслідувати телефонні розмови Маска із Путіним, - Reuters

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Маск, нещодавно призначений на держпосаду новообраним президентом США Дональдом Трампом, будучи гендиректором аерокосмічної компанії SpaseX, контролює мільярдні контракти з Пентагоном та розвідувальними службами.

Сенатори Джин Шахін і Джек Рід повідомили генпрокурору США Мерріку Гарланду і генеральному інспектору Пентагону, що участь Маска в цих програмах SpaseX має бути перевірена на предмет можливого позбавлення прав і виключення після нещодавніх повідомлень про його розмови з російськими офіційними особами. Зокрема, йдеться про виключення із певних контрактів та привілеїв.

"Ці відносини між відомим противником США та паном Маском, одержувачем мільярдів доларів державного фінансування США, викликають серйозні питання щодо надійності Маска як державного підрядника та володаря допуску", - йдеться у спільній заяві сенаторів-демократів.

Агентство зауважує, що заклик Шахіна та Ріда до федерального розслідування є малоймовірною спробою, адже Трамп готується повернутися до Білого дому за підтримки Маска, який витратив понад 119 млн доларів на передвиборчу кампанію республіканця, а також був призначений керівником майбутнього Департаменту ефективності уряду США.