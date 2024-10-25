Ілон Маск регулярно спілкується з Путіним про бізнес та геополітику з кінця 2022 року, - WSJ
Американський мільярдер Ілон Маск підтримує регулярні контакти з російським диктатором Володимиром Путіним з кінця 2022 року. Їхні дискусії стосуються особистих тем, ділової та геополітичної напруги
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед посадовців США, Європи та РФ.
Джерела кажуть, що одного разу Путін попросив Маска не активувати його супутниковий інтернет-сервіс Starlink на Тайвані як послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.
Цього року Маск став ключовим прихильником передвиборчої кампанії республіканця Дональда Трампа, і у той час, як США та їхні союзники ігнорували Путіна, діалог Маска може сигналізувати про відновлення взаємодії з російським лідером і посилити висловлене Трампом бажання укласти угоду щодо війни в Україні.
Водночас контакти також викликають потенційні занепокоєння щодо національної безпеки. Маск налагодив глибокі ділові зв’язки з американськими військовими та розвідувальними службами, що дало йому унікальне бачення деяких із найбільш чутливих космічних програм Америки. Компанія SpaceX, яка керує сервісом Starlink, виграла секретний контракт на $1,8 млрд у 2021 році та є основним ракетоносієм для Пентагону та NASA. У Маска є дозвіл на доступ до певної секретної інформації, пише видання.
Інформацію про кремлівські контакти Маска, схоже, ретельно приховують в американському уряді. Кілька чиновників Білого дому сказали, що не знали про них.
"Ця тема є дуже делікатною, враховуючи дедалі більшу участь Маска в кампанії Трампа та наближення президентських виборів у США, які залишилися менше ніж за два тижні", - пише WSJ.
Джерело каже, що уряд стоїть перед вибором, оскільки він дуже залежить від технологій мільярдера. SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки, і це компанія, на яку NASA покладається, щоб транспортувати астронавтів до та з Міжнародної космічної станції.
Одне нинішнє та одне колишнє джерело в розвідці сказали, що Маск і Путін продовжували підтримувати контакти з жовтня 2022 року, коли Маск почав посилювати свою критику військової допомоги США Україні та втягнувся у виборчу кампанію Трампа.
- Ілон Маск пообіцяв щодня до виборів у листопаді виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку першої і другої поправок до Конституції США.
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