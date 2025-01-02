"Стратегічний населений пункт": військовий експерт Снєгирьов припустив, куди зміститься акцент боїв на Курахівському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На жаль, є тактичні успіхи окупантів. Наразі основний акцент боїв на Курахівському напрямку буде зміщено до населеного пункту Дачне. Це стратегічний населений пункт як для Сил оборони України, так і відповідно окупантів. Мовиться про те, що цей населений пункт прикриває фактично трасу Курахове - Запоріжжя. Основна логістична складова Сил оборони України. Тому і всі наміри окупантів відповідно закцентовані чи то на безпосередньому встановленні контрою, чи то вогневому контролі над цією локацією", - сказав він.

Дмитро Снєгирьов зазначив, що після активної фази бойових дій на Курахівському напрямку сили ворога будуть перекинуті у напрямку Покровська.

"Якщо говорити про взагалі Курахівський напрямок, то можемо констатувати, що після активної фази бойових дій на цьому напрямку відповідно підрозділи сил окупаційної армії будуть перекинуті на Покровський напрямок. Не випадково після захоплення населеного пункту Шевченко це один з флангів Покровського напрямку. Окупанти будуть намагатися розвивати тактичні успіхи вже безпосередньо в напрямку Покровська. Від Шевченка до Покровська відстань до двох кілометрів. Якщо говорити загалом про ситуацію на Покровському напрямку, то відповідно після захоплення не тільки Шевченка, але і Українська окупанти мають на меті флагове охоплення позицій Сил оборони України, зосереджених в Покровській агломерації. Це відповідно і Мирноград, і Покровськ, і далі оперативні тили", - зауважив військовий експерт.

За його словами, також просування окупантів фіксується у районі сіл Солоне та Воздвиженка Покровського району.

"Наразі є просування окупантів в районі населеного пункту Солоне, і є інформація про просування окупантів в районі населеного пункту Воздвиженка. А це вже досить небезпечний сценарій для Сил оборони України. Але як і на Курахівському, так і на Покровському напрямку основні бої будуть розгортатися за локації. На Покровському напрямку - це траса Покровськ - Павлоград. Але варто говорити про те, які настрої панують в українських ЗМІ. До адмінкордонів Дніпропетровської області залишилося вже 8 кілометрів. Ці 8 кілометрів ще треба подолати, бо Покровськ - це велике промислове місто з розвиненою промисловою інфраструктурою, і так званою промкою. Крім того, там йдеться про підготовку як безпосередньо міста, так і про інженерно-фортифікаційні споруди навколо міста, до самого міста приблизно до двох кілометрів", - розповів він.