Зменшили інтенсивність обстрілів КАБами, але не артилерією і дронами, - представник пресслужби 24-ї ОМБр про ситуацію в Часовому Яру

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На даний момент ситуація лишається непростою, противник штурмує щодня, намагається брати наші позиції під своєю піхотною силою, окрім того не залишив спроби проникати крізь позиції наших бійців, щоб накопичуватися в якихось руїнах в тилу. Однак жодна його тактика - ні штурми, ні ці речі з малими піхотними групами не є успішними, лінія фронту досі проходить по каналу Сіверський Донець - Донбас і противник не має тактичних і стратегічних успіхів на нашому напрямку", - сказав він.

Андрій Полухін зазначив, що у їхній зоні відповідальності ворог мало застосовує техніку через труднощі ландшафту.

"На нашому відтинку відповідальності рухатися технікою доволі складно, оскільки їм потрібно знову ж таки перетнути цей канал Сіверський Донець - Донбас. І саме тому їм потрібно спочатку доїхати через руїну мікрорайону Канал до цього саме каналу, потім ще переправитися, оскільки там немає переправ, котрі міг би спокійно подолати транспорт. Потім робити зупинки - я навіть не уявляю, як вони можуть це зробити насправді. І більшість техніки, котра проїжджає до каналу, знищується ще на підходах. Крім того, як вона знищується дронами на підходах, також у нас ще дуже успішно працюють мінні загородження, котрі наші хлопці ставлять", - розповів представник пресслужба 24-ї ОМБр.

Також він прокоментував ситуацію зі зруйнованими позиціями Сил оборони у Часовому Яру та Торецьку, про які повідомили в ОСУВ "Хортиця".

"Звісно, що зруйновані позиції не означають, що оборона була прорвана, або противник зайшов на ці позиції, звісно, що це означає, що піхота там не може бути. Але звісно, що є позиції для того, щоб далі обороняти цей рубіж. Треба розуміти, що в цьому є перевага міських боїв, оскільки є укриття практично всюди. Це і будинки, і є якісь підвали, де можна влаштовувати собі позиції, тому, звісно, що це не дає якусь критичну історію. Неприємна дуже історія, але не є критичною", - зазначив він.

Також Андрій Полухін зауважив, що впродовж останнього тижня інтенсивність роботи КАБами зменшилася: "Вони дійсно досі задіюють керовані авіаційні бомби, але більше по тилах, по таких містах, як Костянтинівка, особливо Костянтинівка, Дружківка та Краматорськ, також навколишні населені пункти. По самому Часовому Яру вони зменшили інтенсивність обстрілів саме авіацією. Але не зменшили обстріли артилерією. Також вони активно застосовують дрони".

За його словами, на їхньому напрямку ворог зосередив військових, які проходили відповідне навчання і підготовку.

"Проти нас стоїть 98-ма десантна дивізія, також їм у підтримку постійно прикомандировують той чи інший підрозділ. Наскільки я знаю, зараз це одні з їхніх мотопіхотних, чи механізованих бригад, мотострілецьких. Це люди, які дійсно проходять підготовку, їх не відправляють новенькими, необстріляними на фронт, це люди, котрим дають час, котрим присвячують час на те, щоб підготуватися і спорядити. Це не є якоюсь критичною річчю, оскільки наші хлопці також не є недосвідченими, а люди, які вже тривалий час приймають бій активний під час активної фази війни", - додав Андрій Полухін.