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Ексклюзив

На кону у нас можлива втрата п'яти міст: військовослужбовець ЗСУ Фірсов про Донецький напрямок

Ірена Моляр
6 грудня, 2024 п'ятниця
21:42
Війна з Росією Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня

Єгор Фірсов, військовослужбовець 109-го батальйону ЗСУ, зазначив, що зараз у Донецькій області найгарячішими точками є Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове та Торецьк

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"По нашій ділянці фронту складно, ворог пресингує, застосовує зброю, обходить з різних боків, намагаючись вийти з нашого боку на Костянтинівку через Торецьк. А з іншого боку противник рухається через Часів Яр також на Костянтинівку. Неподалік Покровськ, де ми перекриваємо нашими дронами певні траси, та фіксуємо, що окупанти там накопичують свої сили. Тобто зараз загарбник планує максимально здійснювати атаки на Покровськ. Бої тривають під смт Шевченко, а це дуже близько від Покровська. А далі Курахове, де ми знаємо, що там також складна ситуація", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, зараз на Донецькому напрямку дуже важкі часи, бої йдуть постійно. Дронів часто не вистачає через майже безперервне їх використання, бо ворожих цілей дуже багато як вдень, так і вночі.

"Я відчуваю, що це якийсь ва-банк, тобто всі сили противник кидає на ці напрямки. Як відомо, ворог трохи змінив стратегію - не розмазує тепер свої сили по всій лінії фронту, а концентрується там, де хоче мати успіх. Є 4-5 найгарячіших точок у Донецькій області – Торецьк, Часів Яр, Курахове, Покровськ з Мирноградом, тому ще раз треба донести до нашого суспільства, що ми у гарячій фазі війни і на кону у нас можливість втрати п'яти міст – Часів Яр, Мирноград, Покровськ, Курахове, Новосілки. Можливо, геополітично з Вашингтону чи Брюсселю нічого страшного не бачать, але для нас це важливо, бо ви не уявляєте, скільки дронів, грошей, сил, поту, а найголовніше – нашої крові та життів ми втратили, захищаючи ці міста та позиції", - підкреслив Єгор Фірсов.

  • Зранку 5 грудня повідомлялось, що українські сили минулої доби відновили контроль над Новим Комаром на Донеччині. Тим часом російський ворог продовжує просуватися на кількох напрямках.
  • У ніч з 5 на 6 грудня стало відомо, що у російських терористів є успіхи в Донецькій області, загарбники окупували 4 населених пункти.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Костянтинівка
Часів Яр
Покровськ
Торецьк
Курахове
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