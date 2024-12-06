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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія захопила 4 населених пункти Донецької області, - DeepState

Росія захопила 4 населених пункти Донецької області, - DeepState

Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
02:59
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

У ніч з 5 на 6 грудня стало відомо, що у російських терористів є успіхи в Донецькій області, загарбники окупували 4 населених пункти

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку Донецької області. Ці населені пункти розташовані на Покровському та Курахівському напрямках.

"Ворог також просунувся в Кураховому, Романівці та біля Успенівки", - додали аналітики.

  • Зранку 5 грудня повідомлялось, що українські сили минулої доби відновили контроль над Новим Комаром на Донеччині. Тим часом російський ворог продовжує просуватися на кількох напрямках.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Покровськ
Курахове
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