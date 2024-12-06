Росія захопила 4 населених пункти Донецької області, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

Росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку Донецької області. Ці населені пункти розташовані на Покровському та Курахівському напрямках.

"Ворог також просунувся в Кураховому, Романівці та біля Успенівки", - додали аналітики.