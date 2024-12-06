Росія захопила 4 населених пункти Донецької області, - DeepState
У ніч з 5 на 6 грудня стало відомо, що у російських терористів є успіхи в Донецькій області, загарбники окупували 4 населених пункти
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку та Новодмитрівку Донецької області. Ці населені пункти розташовані на Покровському та Курахівському напрямках.
"Ворог також просунувся в Кураховому, Романівці та біля Успенівки", - додали аналітики.
- Зранку 5 грудня повідомлялось, що українські сили минулої доби відновили контроль над Новим Комаром на Донеччині. Тим часом російський ворог продовжує просуватися на кількох напрямках.
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