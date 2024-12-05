Сили оборони звільнили селище на Донеччині, РФ просунулася біля 10 населених пунктів, - DeepState
Українські сили минулої доби відновили контроль над Новим Комаром на Донеччині. Тим часом російський ворог продовжує просуватися на кількох напрямках
Про це повідомляє DeepState.
"Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комаром", - йдеться у повідомленні.
Натомість російська загарбницька армія окупувала село Благодатне Донецької області.
Також ворожі війська просунулися у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Новопустинці та Єлизаветівці Покровського району Донецької області, а також у Часовому Яру Бахмутського району на Донеччині.
Крім цього, ворог має просування біля Пушкіного й Шевченка Покровського району на Донеччині, а також біля Зорі Краматорського району.
3 грудня військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов зазначив, що наразі створені північні лещата оперативного оточення нашого угруповання, яке перебуває в районі населеного пункту Велика Новосілка.
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