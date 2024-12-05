Сили оборони звільнили селище на Донеччині, РФ просунулася біля 10 населених пунктів, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Сили Оборони України відновили контроль над Новим Комаром", - йдеться у повідомленні.

Натомість російська загарбницька армія окупувала село Благодатне Донецької області.

Також ворожі війська просунулися у Костянтинопольському, Сухих Ялах, Старих Тернах, Новопустинці та Єлизаветівці Покровського району Донецької області, а також у Часовому Яру Бахмутського району на Донеччині.

Крім цього, ворог має просування біля Пушкіного й Шевченка Покровського району на Донеччині, а також біля Зорі Краматорського району.