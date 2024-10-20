Маск пообіцяв щодня виплачувати $1 млн тому, хто підпише петицію на підтримку поправок до Конституції США

Про це повідомляє Reuters.

Він одразу вручив чек на $1 млн учаснику свого заходу в Пенсильванії, спрямованого на згуртування прихильників кандидата у президенти США республіканця Дональда Трампа.

У петиції, яку Маск просить людей підписати, йдеться: "Перша та Друга поправки гарантують свободу слова та право носити зброю. Підписуючись нижче, я висловлюю свою підтримку Першій та Другій поправкам".

Учасники заходу, який відбувся 19 жовтня, повинні були підписати петицію, яка дозволяє America PAC, кампанії Маска для підтримки Трампа на виборах, отримати контактні дані більшої кількості потенційних виборців, які можуть працювати, щоб потрапити на виборчі дільниці за Трампа.

Згідно з федеральними звітами, Маск, якого Forbes вважає найбагатшою людиною світу, надав щонайменше $75 млн America PAC, що робить групу важливою частиною спроби Трампа повернутися у Білий дім.