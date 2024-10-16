Маск за 3 місяці виділив близько $75 млн на підтримку кампанії Трампа, - звіт
Американський мільярдер Ілон Маск за три місяці виділив майже $75 мільйонів на підтримку президентської кампанії кандидата від республіканців Дональда Трампа
Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані зі звіту комітету.
Зазначається, що комітет PAC America, який заснував Маск, з червня вклав понад $102,2 млн у президентські перегони. Зокрема, як пише видання, десятки мільйонів доларів було витрачено на підтримку Трампа та напади на віцепрезидентку Гарріс. Крім цього, майже $8,9 млн комітет спрямував на дискредитацію президента США Джо Байдена до того, які він вибув із перегонів.
Відповідно до підрахунку OpenSecrets, за лічені місяці PAC став 7 за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.
Згідно зі звітом за третій квартал, Маск зробив три внески до PAC на загальну суму $15 млн у липні, три внески на загальну суму $30 млн у липні та внесок у $30 млн у вересні.
Що передувало
На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії Дональда Трампа.
Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.
The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, зокрема його виборчу кампанію.
У серпні Дональд Трамп заявив, що у разі своєї перемоги на виборах готовий призначити бізнесмена Ілона Маска членом кабінету міністрів або консультантом.
Крім цього, Маск заявив, що візьме участь у мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, де на колишнього президента США було скоєно замах під час його виступу в липні.
Уже 5 жовтня Ілон Маск з'явився на сцені з Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах.
Пізніше Маск заявив, що у разі програшу Дональда Трампа на виборах у 2024 році він може опинитися у в'язниці.
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