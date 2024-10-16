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Маск за 3 місяці виділив близько $75 млн на підтримку кампанії Трампа, - звіт

Катерина Єсікова
16 жовтня, 2024 середа
10:06
Світ Ілон Маск

Американський мільярдер Ілон Маск за три місяці виділив майже $75 мільйонів на підтримку президентської кампанії кандидата від республіканців Дональда Трампа

Зміст

Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані зі звіту комітету.

Зазначається, що комітет PAC America, який заснував Маск, з червня вклав понад $102,2 млн у президентські перегони. Зокрема, як пише видання, десятки мільйонів доларів було витрачено на підтримку Трампа та напади на віцепрезидентку Гарріс. Крім цього, майже $8,9 млн комітет спрямував на дискредитацію президента США Джо Байдена до того, які він вибув із перегонів.

Відповідно до підрахунку OpenSecrets, за лічені місяці PAC став 7 за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

Згідно зі звітом за третій квартал, Маск зробив три внески до PAC на загальну суму $15 млн у липні, три внески на загальну суму $30 млн у липні та внесок у $30 млн у вересні.

Що передувало

На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії Дональда Трампа. 

Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.

The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, зокрема його виборчу кампанію.

У серпні Дональд Трамп заявив, що у разі своєї перемоги на виборах готовий призначити бізнесмена Ілона Маска членом кабінету міністрів або консультантом. 

Крім цього, Маск заявив, що візьме участь у мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, де на колишнього президента США було скоєно замах під час його виступу в липні.

Уже 5 жовтня Ілон Маск з'явився на сцені з Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах.

Пізніше Маск заявив, що у разі програшу Дональда Трампа на виборах у 2024 році він може опинитися у в'язниці.

 

 

 

Теги:
вибори президента
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
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