Маск за 3 місяці виділив близько $75 млн на підтримку кампанії Трампа, - звіт

Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані зі звіту комітету.

Зазначається, що комітет PAC America, який заснував Маск, з червня вклав понад $102,2 млн у президентські перегони. Зокрема, як пише видання, десятки мільйонів доларів було витрачено на підтримку Трампа та напади на віцепрезидентку Гарріс. Крім цього, майже $8,9 млн комітет спрямував на дискредитацію президента США Джо Байдена до того, які він вибув із перегонів.

Відповідно до підрахунку OpenSecrets, за лічені місяці PAC став 7 за обсягом зовнішніх витрат у виборчому циклі 2024 року.

Згідно зі звітом за третій квартал, Маск зробив три внески до PAC на загальну суму $15 млн у липні, три внески на загальну суму $30 млн у липні та внесок у $30 млн у вересні.

Що передувало

На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії Дональда Трампа.

Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.

The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, зокрема його виборчу кампанію.

У серпні Дональд Трамп заявив, що у разі своєї перемоги на виборах готовий призначити бізнесмена Ілона Маска членом кабінету міністрів або консультантом.

Крім цього, Маск заявив, що візьме участь у мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, де на колишнього президента США було скоєно замах під час його виступу в липні.

Уже 5 жовтня Ілон Маск з'явився на сцені з Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах.

Пізніше Маск заявив, що у разі програшу Дональда Трампа на виборах у 2024 році він може опинитися у в'язниці.