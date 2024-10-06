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Головна Світ Маск: Трамп має перемогти для збереження демократії в США

Маск: Трамп має перемогти для збереження демократії в США

Світлана Кравченко
6 жовтня, 2024 неділя
07:47
Світ Ілон Маск

У суботу, 5 жовтня, американський мільярдер Ілон Маск з'явився на сцені з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах

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Про це повідомляють CNN і CBS News.

Зазначається, що повторний захід відбувся в Батлері, штат Пенсільванія, де на колишнього президента США влітку було скоєно замах.

Під час своєї промови Маск непрямо згадав чинного президента США Джо Байдена у негативному світлі, щоб у такий спосіб закликати людей голосувати за його опонента від республіканців Дональда Трампа.

"Я хочу сказати, яка честь бути тут. І знаєте, справжнє випробування людини - це те, як вона поводиться під вогнем. У нас був один президент, який не міг піднятися на сходовий проліт, а інший розмахував кулаками після того, як у нього вистрілили. Тож кого ви хочете бачити представником Америки?" - запитав мільярдер публіку.

Маск висловив думку, що вибори 2024 року стануть найважливішими у житті американців.

Також бізнесмен повторив кілька типових для республіканців тез, заявивши, що демократи хочуть "відібрати свободу слова" та "право на носіння зброї". Він підкреслив, що Трамп має перемогти, "щоб зберегти Конституцію та демократію в Америці".

"Результат цих виборів може вирішитися за допомогою 1000 чи 500 голосів", - припустив Маск.

  • Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Маск візьме участь у мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, де на колишнього президента США було скоєно замах під час його виступу в липні.
Теги:
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
Ілон Маск
вибори у США
США
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