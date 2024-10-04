Ілон Маск заявив, що відвідає мітинг Трампа в Пенсильванії, де на експрезидента було скоєно замах
Мільярдер Ілон Маск візьме участь у мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, де на колишнього президента США було скоєно замах під час його виступу в липні
Про це повідомляє Politico.
"Я буду там, щоб підтримати", - написав Маск на своїй сторінці у соцмережі Х.
У виданні зазначили, що попри попередню фінансову підтримку Трампа, оцінювану в 45 млн доларів щомісяця, Маск досі не офіційно приєднався до його кампанії. Проте його участь у мітингу свідчить, що Маск в останні місяці став ключовою фігурою в кампанії Трампа.
Згідно з повідомленням, Трамп пообіцяв повернутися до Батлера, щоб вшанувати життя Корі Комператора, пожежника з натовпу, який був убитий стрільцем, заявивши, що це буде "великий і красивий мітинг".
Підтримка Маском Трампа проявляється не тільки в особистій присутності на мітингах, але й у фінансовій підтримці через America PAC та планах очолити "комісію з ефективності уряду" в разі перемоги експрезидента на виборах.
Замах на Трампа
13 липня у штаті Пенсильванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.
27 липня Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на нього було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.
7 серпня Трамп висловився, що замах на його життя під час мітингу у Пенсильванії став результатом меседжів політиків Демократичної партії.
22 серпня Трамп вперше після замаху 13 липня виступив перед виборцями. Проте він стояв за куленепробивним склом.
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