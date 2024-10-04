Ілон Маск заявив, що відвідає мітинг Трампа в Пенсильванії, де на експрезидента було скоєно замах

Про це повідомляє Politico.

"Я буду там, щоб підтримати", - написав Маск на своїй сторінці у соцмережі Х.

У виданні зазначили, що попри попередню фінансову підтримку Трампа, оцінювану в 45 млн доларів щомісяця, Маск досі не офіційно приєднався до його кампанії. Проте його участь у мітингу свідчить, що Маск в останні місяці став ключовою фігурою в кампанії Трампа.

Згідно з повідомленням, Трамп пообіцяв повернутися до Батлера, щоб вшанувати життя Корі Комператора, пожежника з натовпу, який був убитий стрільцем, заявивши, що це буде "великий і красивий мітинг".

Підтримка Маском Трампа проявляється не тільки в особистій присутності на мітингах, але й у фінансовій підтримці через America PAC та планах очолити "комісію з ефективності уряду" в разі перемоги експрезидента на виборах.

Замах на Трампа