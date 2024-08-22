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Після замаху Трамп вперше виступив перед виборцями, захищаючись куленепробивним склом

Катерина Єсікова
22 серпня, 2024 четвер
10:28
Світ Трамп за куленепробивним склом

Кандидат у президенти США Дональд Трамп вперше після замаху 13 липня виступив перед виборцями. Проте він стояв за куленепробивним склом

Зміст

Про це повідомляє Los Angeles Times.

Зазначається, що Трамп виступав у середу в Північній Кароліні, а захід був присвячений національній безпеці. 

Відомо, що по периметру трибуни були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни й перекрити лінії обстрілу. На дахах перебували снайпери. 

Під час свого виступу Трамп назвав "негідним" колишнього президента США Барака Обаму. Водночас він звинуватив президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у "смертоносному виведенні військ" з Афганістану та у війнах в Україні та на Близькому Сході.

Замах на Трампа

13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку. 

25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.

Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком. 

У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.

27 липня Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на нього було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.

7 серпня Трамп висловився, що замах на його життя під час мітингу у Пенсильванії став результатом меседжів політиків Демократичної партії.

Теги:
вибори
Барак Обама
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
Камала Гарріс
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