Після замаху Трамп вперше виступив перед виборцями, захищаючись куленепробивним склом
Кандидат у президенти США Дональд Трамп вперше після замаху 13 липня виступив перед виборцями. Проте він стояв за куленепробивним склом
Про це повідомляє Los Angeles Times.
Зазначається, що Трамп виступав у середу в Північній Кароліні, а захід був присвячений національній безпеці.
Відомо, що по периметру трибуни були складені контейнери, щоб створити додаткові стіни й перекрити лінії обстрілу. На дахах перебували снайпери.
Під час свого виступу Трамп назвав "негідним" колишнього президента США Барака Обаму. Водночас він звинуватив президента Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс у "смертоносному виведенні військ" з Афганістану та у війнах в Україні та на Близькому Сході.
Замах на Трампа
13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.
27 липня Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на нього було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.
7 серпня Трамп висловився, що замах на його життя під час мітингу у Пенсильванії став результатом меседжів політиків Демократичної партії.
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