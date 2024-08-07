Трамп заявив, що замах на нього є результатом політичних меседжів демократів

Про це він сказав на передвиборчому мітингу в Атланті, передає "Голос Америки".

"Запам’ятайте слова, які вони використовують: це загроза демократії. Вони так говорять про мене вже сім років. Я думаю, що в мене стріляли саме через це. Люди казали, що "він загроза демократії"", - заявив Трамп.

Водночас видання зазначає: слідчі ФБР вважають, що стрілець міг діяти не самостійно, однак його мотивація незрозуміла.

"Ми маємо особу, яка була одночасно зосереджена на Дональдові Трампі та на Джо Байдені", - зауважив в.о. директора секретної служби США Рональд Роу.

Замах на Трампа