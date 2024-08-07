Трамп заявив, що замах на нього є результатом політичних меседжів демократів
Кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп заявив, що замах на його життя під час мітингу у Пенсильванії став результатом меседжів політиків Демократичної партії
Про це він сказав на передвиборчому мітингу в Атланті, передає "Голос Америки".
"Запам’ятайте слова, які вони використовують: це загроза демократії. Вони так говорять про мене вже сім років. Я думаю, що в мене стріляли саме через це. Люди казали, що "він загроза демократії"", - заявив Трамп.
Водночас видання зазначає: слідчі ФБР вважають, що стрілець міг діяти не самостійно, однак його мотивація незрозуміла.
"Ми маємо особу, яка була одночасно зосереджена на Дональдові Трампі та на Джо Байдені", - зауважив в.о. директора секретної служби США Рональд Роу.
Замах на Трампа
13 липня у штаті Пенсільванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл визнала провал у роботі охорони Трампа, а згодом подала у відставку.
25 липня ФБР під час аналізу ноутбука підозрюваного в замаху виявило, що він шукав деталі вбивства ексочільника США Джона Кеннеді.
Згодом очільник ФБР Крістофер Рей заявив, що не впевнений, що в Трампа під час мітингу влучили саме кулею або осколком.
У Федеральному бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки підтвердили, що в кандидата в президенти Дональда Трампа під час мітингу 13 липня влучили кулею або її частиною.
27 липня Трамп заявив, що планує повернутися в Батлер у штаті Пенсільванія, де на експрезидента було скоєно замах, для проведення мітингу для вшанування вбитого прихильника та поранених під час стрілянини.
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