Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що у разі програшу колишнього президента США Дональда Трампа на виборах у 2024 році він може опинитися у в'язниці
Про це він заявив в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, передає Суспільне.
"Якщо він (Трамп - ред.) програє - мені кінець. Як думаєте, наскільки тривалим буде моє тюремне ув'язнення? Як думаєте, я побачу своїх дітей?" - сказав Маск.
Що передувало
На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії Дональда Трампа.
Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.
The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, зокрема його виборчу кампанію.
У серпні Дональд Трамп заявив, що у разі своєї перемоги на виборах готовий призначити бізнесмена Ілона Маска членом кабінету міністрів або консультантом.
Крім цього, Маск заявив, що візьме участь у мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, де на колишнього президента США було скоєно замах під час його виступу в липні.
Уже 5 жовтня Ілон Маск з'явився на сцені з Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.49
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.75
- Актуальне
- Важливе