Маск припустив, що може потрапити до тюрми у разі програшу Трампа на виборах

Про це він заявив в інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, передає Суспільне.

"Якщо він (Трамп - ред.) програє - мені кінець. Як думаєте, наскільки тривалим буде моє тюремне ув'язнення? Як думаєте, я побачу своїх дітей?" - сказав Маск.

Що передувало

На початку березня Маск спростував закиди щодо фінансування кампанії Дональда Трампа.

Однак згодом він зробив пожертвування у фонд America PAC, який підтримує кандидата у президента США і колишнього очільника країни Дональда Трампа в передвиборчій кампанії.

The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела повідомляло, що Ілон Маск заявив про намір щомісячно вкладати 45 млн доларів у політичну групу, яка підтримує Дональда Трампа, зокрема його виборчу кампанію.

У серпні Дональд Трамп заявив, що у разі своєї перемоги на виборах готовий призначити бізнесмена Ілона Маска членом кабінету міністрів або консультантом.

Крім цього, Маск заявив, що візьме участь у мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, де на колишнього президента США було скоєно замах під час його виступу в липні.

Уже 5 жовтня Ілон Маск з'явився на сцені з Дональдом Трампом на його мітингу. Він підтримав експрезидента і заявив, що його перемога збереже демократію в Штатах.