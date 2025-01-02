РФ залучила до 180 тис. увʼязнених для війни проти України, - зовнішня розвідка

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Станом на листопад 2024 року РФ залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах", - йдеться в матеріалі.

Водночас зовнішня розвідка підкреслює, що в 2024 році у тюрмах РФ були увʼязнені 300 тис. - 350 тис. осіб - вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причиною зменшення чисельності росіян - війна РФ проти України, додали у повідомленні.

Також у розвідці зазначили: з початку 2025 року в Росії набула чинності постанова, за якою для ув’язнених скасовується одноразова грошова виплата за підписання контракту з армією РФ.

"Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці Росії та дефіциту фінансових ресурсів. Раніше ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 дол. США. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 дол. При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів", - пояснюють у СЗР.