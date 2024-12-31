У Росії скасували виплату ув'язненим за згоду поїхати на війну в Україну

Документ опублікували на порталі правової інформації РФ.

"Визначити, що одноразові грошові виплати не здійснюються громадянам Російської Федерації, які на день укладення контракту про проходження військової служби у ЗС РФ відбували покарання у вигляді позбавлення волі", - сказано в постанові.

Вона набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще здатна продовжувати війну проти України в тих обсягах, в яких воює зараз



