У Росії скасували виплату ув'язненим за згоду поїхати на війну в Україну
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав постанову, згідно з якою ув'язнені, які підписали контракт з міноборони, не будуть отримувати одноразові виплати
Документ опублікували на порталі правової інформації РФ.
"Визначити, що одноразові грошові виплати не здійснюються громадянам Російської Федерації, які на день укладення контракту про проходження військової служби у ЗС РФ відбували покарання у вигляді позбавлення волі", - сказано в постанові.
Вона набирає чинності з 1 січня 2025 року.
Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Росія ще здатна продовжувати війну проти України в тих обсягах, в яких воює зараз
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