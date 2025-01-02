Військові у 2025 році отримуватимуть "Пакунок пораненого"
Цього року українським військовим видаватимуть "Пакунки поранених" у межах підтримки держави
Про це розповів заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник в інтервʼю АрміяInform.
"Важливо, щоб військові, ветерани та новобранці відчували постійну підтримку держави — як під час служби, так і після її завершення. Серед конкретних прикладів такої підтримки — "Пакунок пораненого", який почнуть видавати військовим у 2025 році", - сказав він, не уточнивши, що входитиме до "пакунку".
Водночас ведеться робота над розробкою адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць.
За словами Мельника, серед напрямків підтримки держави також є покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових.
"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього", - зазначив заступник очільника Міноборони.
- Раніше уряд продовжив експериментальний проєкт для соціального супроводу військовослужбовців у військових частинах до 6 жовтня 2025 року.
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