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Захист і допомога сім’ям: програму соціальної підтримки військових продовжили до жовтня 2025 року

Юлія Лаврук
14 грудня, 2024 субота
16:01
Війна з Росією

Уряд продовжив експериментальний проєкт для соціального супроводу військовослужбовців у військових частинах до 6 жовтня 2025 року

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Там зазначили, що відповідно до змін, перелік військових частин-учасників програми визначатиме Генеральний штаб ЗСУ за погодженням Міністерства оборони. Раніше це питання було у компетенції виключно Міноборони. 

Новий перелік військових частин потрібно направити до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не пізніше 20 грудня 2024 року. У разі розформування, ліквідації чи передислокації військової частини її можна замінити на іншу.

Як зазначили в Міноборони, надавати соціальні послуги можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та кваліфікованих фахівців із соціальної роботи. Зокрема, йдеться про:

  • соціальний захист – допомогу в оформленні статусу учасника бойових дій, отриманні виплат, субсидій, ліків, лікуванні за кордоном;
  • професійну підтримку – можливості отримання нової професії після демобілізації, безоплатну правничу допомогу;
  • сімейну підтримку – зміцнення сім'ї, консультування щодо стосунків, профілактику домашнього насильства;
  • психосоціальну підтримку – психоедукацію, допомогу з ігровою залежністю або вживанням психоактивних речовин;
  • допомогу у відновленні документів та отриманні закордонного паспорта;
  • представництво інтересів в державних органах та сприяння в отриманні послуг і консультацій.

У відомстві додали, що зміни були внесені до постанови Кабміну від 3 жовтня 2023 року "Про реалізацію експериментального проєкту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил".

  • Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволить через Дію оформити низку послуг для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.
     
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
військові
Військові новини
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