Захист і допомога сім’ям: програму соціальної підтримки військових продовжили до жовтня 2025 року

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Там зазначили, що відповідно до змін, перелік військових частин-учасників програми визначатиме Генеральний штаб ЗСУ за погодженням Міністерства оборони. Раніше це питання було у компетенції виключно Міноборони.

Новий перелік військових частин потрібно направити до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю не пізніше 20 грудня 2024 року. У разі розформування, ліквідації чи передислокації військової частини її можна замінити на іншу.

Як зазначили в Міноборони, надавати соціальні послуги можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які мають договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та кваліфікованих фахівців із соціальної роботи. Зокрема, йдеться про:

соціальний захист – допомогу в оформленні статусу учасника бойових дій, отриманні виплат, субсидій, ліків, лікуванні за кордоном;

професійну підтримку – можливості отримання нової професії після демобілізації, безоплатну правничу допомогу;

сімейну підтримку – зміцнення сім'ї, консультування щодо стосунків, профілактику домашнього насильства;

психосоціальну підтримку – психоедукацію, допомогу з ігровою залежністю або вживанням психоактивних речовин;

допомогу у відновленні документів та отриманні закордонного паспорта;

представництво інтересів в державних органах та сприяння в отриманні послуг і консультацій.

У відомстві додали, що зміни були внесені до постанови Кабміну від 3 жовтня 2023 року "Про реалізацію експериментального проєкту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил".