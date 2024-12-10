Уряд запустив експериментальний проєкт з оформлення через Дію низки послуг для військових та їхніх рідних

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, у межах експериментального проєкту через Дію можна буде оформити:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни;

грошову допомогу пораненим;

призначення пенсії по інвалідності;

забезпечення засобами реабілітації;

житлово-комунальні пільги;

послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", – додав Шмигаль.