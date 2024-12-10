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Уряд запустив експериментальний проєкт з оформлення через Дію низки послуг для військових та їхніх рідних

Юлія Лаврук
10 грудня, 2024 вiвторок
15:07
Технології Додаток "Дія"

Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволить через Дію оформити низку послуг для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, у межах експериментального проєкту через Дію можна буде оформити:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.

"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", – додав Шмигаль.

  • У застосунку "Дія" оновили мапу пунктів незламності, на якій тепер можна знайти банки, котрі працюють під час вимкнень світла.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
військові
Денис Шмигаль
Дія
Військові новини
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