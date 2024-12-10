Уряд запустив експериментальний проєкт з оформлення через Дію низки послуг для військових та їхніх рідних
Кабінет міністрів України запустив експериментальний проєкт, який дозволить через Дію оформити низку послуг для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, у межах експериментального проєкту через Дію можна буде оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", – додав Шмигаль.
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