У Дії оновили мапу пунктів незламності: можна знайти банки, які працюють під час блекаутів

Про це повідомила пресслужба Дії.

Відтепер українці у застосунку, обравши розділ "Незламність", можуть натиснути "Банкінг" у фільтрах. Після цього Дія покаже, де розташований найближчий банк, який працює в умовах блекаутів.

"Це нова функція мапи Незламності. Нагадаємо, що також на карті є укриття та пункти незламності зі зручними фільтрами, щоб швидко знайти зв'язок, інтернет, генератор та інше поблизу. А ще перевірити, чи працює Пункт саме зараз або чи доступний людям з інвалідністю", - додають у матеріалі.

Водночас у Дії радять завантажити мапу незламності на смартфон завчасно.