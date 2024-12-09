У Дії оновили мапу пунктів незламності: можна знайти банки, які працюють під час блекаутів
У застосунку "Дія" оновили мапу пунктів незламності, на якій тепер можна знайти банки, котрі працюють під час вимкнень світла
Про це повідомила пресслужба Дії.
Відтепер українці у застосунку, обравши розділ "Незламність", можуть натиснути "Банкінг" у фільтрах. Після цього Дія покаже, де розташований найближчий банк, який працює в умовах блекаутів.
"Це нова функція мапи Незламності. Нагадаємо, що також на карті є укриття та пункти незламності зі зручними фільтрами, щоб швидко знайти зв'язок, інтернет, генератор та інше поблизу. А ще перевірити, чи працює Пункт саме зараз або чи доступний людям з інвалідністю", - додають у матеріалі.
Водночас у Дії радять завантажити мапу незламності на смартфон завчасно.
- У жовтні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував 6 нових сервісів, які незабаром будуть доступні в Дії.
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