Жінки зняли тільки 16% з 250 найкасовіших фільмів 2024 року, - дослідження

Про це пише Variety.

Нове дослідження Центру вивчення жінок на телебаченні та кіно при університеті штату Сан-Дієго показало, що серед жінок лише 16% режисерів, які працювали над 250 найкасовішими фільмами США. Цим показником враховано також відсоток фільмів, знятих жінками у 2023 році.

Також у звіті зазначається, що чимало з цих фільмів, зокрема "Любов, брехня та кровопролиття" Роуз Гласс або "Химера" Еліс Рорвахер, були випущені іноді лейблами, а не великими студіями, а це означає, що прибутки від них будуть мінімальними.

"Приголомшливі успіхи відомих жінок за останні кілька років, зокрема Ґрети Ґервіґ, Джейн Кемпіон і Хлої Чжао не призвели до можливостей для більшої кількості жінок. Помітність для кількох не принесла роботу багатьом", — сказала авторка дослідження та директорка Центру Марта Лозен.

Лозен досліджує зайнятість жінок у кінобізнесі протягом останніх 27 років. Вона помітила, що на знімальному майданчику для виконання більшості ролей чоловіків залучають більше, хоча жінки досягли успіхів в деяких сферах.

У 2024 році було більше жінок, які працювали операторами, сценаристами та продюсерами. Серед усіх операторів - 12% жінок, які працювали над 250 найкращими фільмами 2024 року, що на 5% більше, ніж у 2023 році. На них також припадало 20% сценаристів, які працювали над цими фільмами, що на 3% більше, і вони становили 27% усіх продюсерів - на 1% більше, ніж у 2023-му.

Проте було менше жінок, яких залучали до роботи композиторами, редакторами та виконавчими продюсерами. Крім того, у 70% фільмів у ключових ролях за кадром було залучено 10 або більше чоловіків, а лише у 8% – 10 або більше жінок.

Коли жінок залучали до режисури фільмів, вони з більшою ймовірністю наймали інших жінок на ключові посади за кадром. У фільмах, де принаймні одна жінка-режисер, жінок-сценаристів 52% монтажерів - 27% і операторів - 34%. Натомість у фільмах, знятих режисерами-чоловіками, жінок-сценаристів - 12%, монтажерів - 17%, операторів - 5%.