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У Фінляндії просять офіційно арештувати танкер Eagle S у зв'язку з пошкодженням кабелю у Балтійському морі

Ольга Бабишена
2 січня, 2025 четвер
18:36
Світ Фінляндія

Фінський національний оператор електромереж Fingrid просить офіційно арештувати судно Eagle S, яке перевозило російську нафту в Балтійському морі, і, ймовірно, причетне до пошкодження підводного кабелю

Зміст

Про це інформує Yle. 

Вказано, що мережева компанія Fingrid подала відповідну заяву до Окружного суду Гельсінкі, оскільки хоче, щоб арешт судна забезпечив її позов про відшкодування збитків, завданих лінії зв'язку Estlink 2.

Представниця компанія зазначила, що арешт стосується лише судна, а не його вантажу. 

"Не вантаж є причиною пошкодження, а саме судно", - сказала вона. 

Розгляд справи призначили на п'ятницю, 3 січня. 

Що передувало

3 грудня між Фінляндією та Швецією стався обрив інтернет-кабелю. Він зазнав пошкоджень, але причини аварії були невідомі.

25 грудня фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

26 грудня фінська влада затримала судно Eagle S, що перевозило російську нафту в Балтійському морі. Його підозрюють у пошкодженні підводного силового кабелю, який з'єднує Фінляндію та Естонію, а також чотирьох інтернет-ліній.

Згодом стало відомо, що ЄС запропонує нові санкції проти тіньового флоту РФ і посилить захист кабелів у Балтійському морі.

Крім того, Естонія розгорнула військовий корабель Raju для патрулювання підводних ліній електропередачі у відповідь на нещодавній інцидент в Балтійському морі.

У неділю, 29 грудня, поліція Фінляндії повідомила, що знайшла сліди, які тягнуться на десятки кілометрів по дну Балтійського моря, де танкер, що перевозив російську нафту, як підозрюють, пошкодив своїм якорем лінію електропередач і чотири телекомунікаційні кабелі.

Теги:
Новини
Росія
Фінляндія
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