У Києві 2024 рік був найтеплішим за всю історію спостережень

Про це йдеться на сайті установи.

Вказано, що за даними спостережень, середньорічна температура 2024 року у Києві склала +11,4°C. Такий показник на 2,4°C перевищує кліматичну норму і робить минулий рік найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

"У 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо "відзначились" лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°C та 5,7°C відповідно. Найхолодніше було 9 січня – мінус 15,8°C, найспекотніше – 16 липня, коли температура у затінку сягнула плюс 36,0 °C", - йдеться у повідомленні.

Водночас, упродовж року в Києві зафіксували 52 температурних рекорди. Найбільше їх було у квітні (13) та липні (14).

Також зафіксували 642 мм опадів, що відповідає 104% кліматичної норми. Вони розділилися нерівномірно - майже по дві місячні норми випало у квітні та червні й лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.