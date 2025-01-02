У Києві 2024 рік був найтеплішим за всю історію спостережень
Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомили, що у столиці 2024 рік став найтеплішим за час проведення спостережень
Про це йдеться на сайті установи.
Вказано, що за даними спостережень, середньорічна температура 2024 року у Києві склала +11,4°C. Такий показник на 2,4°C перевищує кліматичну норму і робить минулий рік найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.
"У 2024 році температура повітря перевищувала середньобагаторічні показники у всі його місяці. Особливо "відзначились" лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення – 5,2°C та 5,7°C відповідно. Найхолодніше було 9 січня – мінус 15,8°C, найспекотніше – 16 липня, коли температура у затінку сягнула плюс 36,0 °C", - йдеться у повідомленні.
Водночас, упродовж року в Києві зафіксували 52 температурних рекорди. Найбільше їх було у квітні (13) та липні (14).
Також зафіксували 642 мм опадів, що відповідає 104% кліматичної норми. Вони розділилися нерівномірно - майже по дві місячні норми випало у квітні та червні й лише 23% та 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні.
- Раніше європейські вчені заявляли, що 2024 рік стане найспекотнішим у світі з моменту початку спостережень. Надзвичайно високі температури збережуться принаймні в перші кілька місяців наступного року.
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