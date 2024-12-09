Цей рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень, - європейські вчені

Про це повідомляє Служба зміни клімату (C3S), передає Reuters.

Зазначається, що дані з січня по листопад підтвердили, що 2024 рік стане найспекотнішим роком в історії, і першим, коли середня глобальна температура перевищить на 1,5 °C показники доіндустріального періоду 1850-1900 років.

Попереднім найспекотнішим роком в історії спостережень був 2023 рік.

Крім цього, 2024 рік супроводжувався екстримальними погодніми умовами, зокрема сильна посуха вразила Італію та Південну Америку, смертельні повені в Непалі, Судані та Європі, спека в Мексиці, Малі та Саудівській Аравії, а також катастрофічні циклони в США та на Філіппінах.

"Ми все ще будемо відчувати високі температури, що призведе до небезпечних хвиль спеки, посух, лісових пожеж і тропічних циклонів", - кажуть науковці.