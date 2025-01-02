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Росіяни навряд чи підійматимуть затонулі в Керченській протоці танкери до завершення сезону штормів, - ВМС

Дар'я Куркіна
2 січня, 2025 четвер
16:13
Війна з Росією

У Військово-морських силах ЗСУ вважають, що російські окупанти навряд чи підійматимуть до завершення сезону штормів два танкери, які затонули в Керченській протоці

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Про це сказав речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в етері телемарафону.

Він наголосив, що РФ максимально намагається приховати наслідки катастрофи, яку сама й створила.

"Суднопідйом - це доволі непросте завдання, це операція, яка розробляється не один день і, звісно, очікувати, що це станеться до закінчення сезону штормів я б не став. Звісно, від росіян можна очікувати чого завгодно, але це, по-перше, ризиковано, по-друге, це потребує достатньо багато часу, щоб цю операцію організувати і провести. І треба мати ще й відповідні інструменти для цього. Не впевнений, що зараз в акваторії Азово-Чорноморського регіону ці інструменти є", - сказав Плетенчук.

Речник додав, що з наслідками розливу російської нафти з танкерів доведеться стикатися до весни.

Що відомо про затонулі танкери РФ з нафтою

15 грудня два російські танкери "Волгонефть 212" і "Волгонефть-239", які перевозили мазут, розломилися навпіл у Керченській протоці.

Після аварії на узбережжя викинуло декілька мертвих дельфінів. У мережі поширюють ролики з забруднених пляжів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін нічого не робить, щоб запобігти катастрофі у Керченській протоці.

Російська влада повинна визнати, що применшувала масштаби екологічної катастрофи внаслідок аварії танкерів з нафтопродуктами у Керченській протоці, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Згодом повідомлялось, що російська влада розпорядилася підняти затонулі у Керченській протоці танкери "Волгонефть" до 16 червня 2025 року.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
російська армія
нафта
окуповані території
окупанти
Керченський міст
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