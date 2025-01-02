Нацспротив: на ТОТ українців, які не обміняли паспорт на російський, вважатимуть "мігрантами"
Російська влада ухвалила закон, який дозволятиме росіянам проникати у помешкання українців на тимчасово окупованих територіях
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримають право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі "іноземці". Насправді ж йдеться про тих "мігрантів", які не обміняли український паспорт на російський", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що новий так званий закон вступить у дію вже 5 березня.
- З 1 січня 2025 року люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях України та мають пільги, не зможуть отримувати необхідні ліки без російського паспорта.
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