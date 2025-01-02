Нацспротив: на ТОТ українців, які не обміняли паспорт на російський, вважатимуть "мігрантами"

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримають право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі "іноземці". Насправді ж йдеться про тих "мігрантів", які не обміняли український паспорт на російський", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що новий так званий закон вступить у дію вже 5 березня.