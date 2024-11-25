Великий збір на потреби ЗСУ
Команда Еспресо разом з Благодійним фондом Ірини Коваль закликає підтримати великий збір на потреби наших захисників, а саме:
- 6 мавіків 3Т для 30 окремої механізованої бригади 1 батальйону – Бахмут
- дві автівки для 210 окремого штурмового батальйону щоб полегшити виконання бойових завдань на гарячих напрямках. ППО – мобільні вогневі групи. Розрахунки ударних дронів, розрахунки аеророзвідки.
- старлінки, генератори та EcoFlow для батальйону “Вовки Да Вінчі” – Покровський напрямок
- необхідне обладнання для виконання складних бойових завдань групою снайперів на ділянках фронту Донецького напрямку у складі батальйону тактичної групи "МЕДОЇД"
Кожна ваша гривня наближає Перемогу!
Підтримайте тих, хто береже наш спокій!
Наша ціль - 4 000 000 грн
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Номер картки банки
4441 1111 2781 5417
Рахунки Фонду:
Номер картки: 5169 3305 2415 0080
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