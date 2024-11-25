Великий збір на потреби ЗСУ

Читайте також:

Портников назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2025 році

"Ми брешемо самі собі": соратник Трампа Майк Раундс відкинув ідею мирних переговорів із Путіним

Посол Мельник: наступні вісім тижнів будуть найбільш відповідальними і складними в історії України після 1991 року