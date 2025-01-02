"СМТ Інгулець" за 33 млн грн держфінансування: Горбунов вважає, що хейт проти нього був замовленим

Про це він сказав в інтервʼю "ТСН".

Український актор і телеведучий Юрій Горбунов відповів, чи планує ще працювати над створенням серіалу, який в липні 2023 року фігурував під робочою назвою "СМТ Інгулець". Тоді на Prozorro з’явився новий тендер, з якого стало відомо, що Мінкульт виділяє 33 млн грн держфінансування на написання/адаптацію сценаріїв та часткове виробництво серіалу "СМТ Інгулець" компанією Горбунова.

"Ми вирішили більше не підіймати це питання, оскільки воно вже втратило сенс через те, що я отримав звинувачення, які були порожніми, тому що це була політична історія. Вона була замовлена. Ще раз нагадувати про неї я б не дуже хотів. Але ті люди, які отримували немалі гроші за те, що вони розкручували цю історію, сьогодні знову набиваються мені в друзі й чесно мені говорили, що "Юра, зараз для того, щоб писати, говорити про це, нам платять від $10 тис. до $15 тис. Зараз такі гроші на дорозі не лежать". А тепер вони кажуть: "Може, ми на премʼєру прийдемо?". Та хочете, йдіть. Чи що ви хочете, щоб я запрошення вам зараз давав? Ні", - заявив Горбунов.

Він зауважив, що весь хейт проти нього почався саме зі скандалу навколо "СМТ Інгулець". Тоді після критики актор відмовився від державного фінансування проєкту.

"Почалося все з "Інгульця". Потім пішло далі, придумували там якісь кордони (виїзд Горбунова за кордон, - ред.). Думаю, це повʼязано з тим, що, мабуть, нас всіх вважають командою президента. Тому що замовлення звідти. Ті люди, які платили гроші за підтримку хейту, - це політичні опоненти. І, напевно, це з цим повʼязано, я так думаю, тому що це політична була історія. Я казав журналістам, які це роздували: "Я вам можу показати сценарій, це не про якогось там бізнесмена, про якого ви думаєте, почитайте". Вони кажуть: "Та не хочемо ми нічого читати. Нам не треба правда", - наголосив Горбунов

Водночас він каже, що його стосунки з Володимиром Зеленським не були дружніми, але вони були "робочими, діловими".

Що відомо про гроші для серіалу

На майданчику Prozorro в липні 2023 року з’явився новий тендер, з якого стало відомо, що Мінкульт виділяє значну суму коштів на зйомки серіалу "СМТ Інгулець" під час війни. Фільмування обійдеться державі у 33 мільйони гривень.

Компанія Горбунова повинна створити серіал під робочою назвою "СМТ Інгулець" до 31 грудня 2023 року за ці кошти. Послуга включає написання/адаптацію сценаріїв та передбачає часткове виробництво з використанням технологій.

Анотація до серіалу є на сайті Prozorro: "Два талановиті айтішники Максим й Данило тікають з фронтового Харкова і дорогою до Львова опиняються в Кіровоградській області у смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько Батя. Програмістів записують у місцеву самооборону та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

Реакція суспільства

Депутати з партії "Європейська Солідарність" вимагають, щоб міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відповідав за розподіл ресурсів під час війни. Крім того, партія буде наполягати на його відставці, повідомила депутатка Ірина Геращенко. Це питання вже порушували раніше, а петиція про звільнення Ткаченка набрала необхідну кількість голосів, тому влада повинна її розглянути.

Нардеп Володимир Ар’єв у дописі припустив, що в одному з героїв може вгадуватися президент ФК "Інгулець" і популярний медіаперсонаж Олександр Поворознюк.

На цю подію відреагував продюсер Ігор Кондратюк. Він порівняв дві новини: збір Сергія Притули на потреби спецпризначенців ГУР МО та договір студії Горбунова "Прототип Продакшн" і з ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

"У мене трошечки розриває башку. Я вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно і скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. І я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні, вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою, відчайдушною волонтерською нацією, націю, яка буде сповідувати принцип "моя хата скраю".

Шановний Юро, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з ребами, - навіщо? Я звертаюсь публічно, бо я розумію, що ти не шантажем взяв ці гроші. Їх тобі виділили. І може, це відео почують ті, хто виділили. Може, в них хоч щось спрацює", - сказав Кондратюк.

Пізніше шоумен Юрій Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець" і наголосив, що знімальна група шукатиме інших спонсорів.