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Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець"

25 липня, 2023 вiвторок
18:54
Культура На фото: Юрій Горбунов

Шоумен Юрій Горбунов заявив, що відмовиться від державних 33 млн грн на зйомки серіалу "СМТ Інгулець" і наголосив, що знімальна група шукатиме інших спонсорів

Про це він розповів у своєму Instagram.

Він наголосив, що кошти знімальна група ще не отримала.

"З огляду на суспільну дискусію останніх днів, яка розгорнулася, ми з командою вирішили відмовитися від державного фінансування виробництва серіалу під робочою назвою “СМТ Інгулець”. Хочу наголосити, що жодної гривні нами отримано не було", - йдеться у повідомленні.

Горбунов підкреслив, що команда і надалі шукатиме спонсорів для зйомок проєкту, а також додав, що "це історія не про Паравознюка", якому належить ФК "Інгулець".

"Ми й далі будемо активно волонтерити та підтримувати ЗСУ, як ми це і робимо з перших місяців війни!
Дякую всім за розуміння, критику та підтримку", - додав шоумен.

Що відомо про гроші для серіалу

На майданчику Prozorro з’явився новий тендер, з якого стало відомо, що Мінкульт виділяє значну суму коштів на знімання серіалу "Смт Інгулець" під час війни. Фільмування обійдеться державі у 33 мільйони гривень.

Компанія Горбунова повинна створити серіал під робочою назвою "Смт Інгулець" до 31 грудня 2023 року за ці кошти. Послуга включає написання/адаптацію сценаріїв та передбачає часткове виробництво з використанням технологій.

Анотація до серіалу є на сайті Prozorro: "Два талановиті айтішники Максим й Данило біжать з фронтового Харкова і, дорогою до Львова, опиняються в Кіровоградській області у смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько Батя. Програмістів записують у місцеву самооборону та призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

Реакція суспільства

Депутати з партії "Європейська Солідарність" вимагають, щоб міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відповідав за розподіл ресурсів під час війни. Крім того, партія буде наполягати на його відставці, повідомила депутатка Ірина Геращенко. Це питання вже порушувалося раніше, а петиція про звільнення Ткаченка набрала необхідну кількість голосів, тому влада повинна її розглянути.

Нардеп Володимир Ар’єв у дописі припустив, що в одному з героїв може вгадуватися президент ФК "Інгулець" і популярний медіаперсонаж Олександр Поворознюк.

На цю подію відреагував продюсер Ігор Кондратюк. Він порівняв дві новини: збір Сергія Притули на потреби спецпризначенців ГУР МО та договір студії Горбунова "Прототип Продакшн" і з ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

"У мене трошечки розриває бошку. Я вчора говорив з херсонськими нацгвардійцями, що їм потрібно і скільки це коштує. Я знаю, що збори падають. І я знаю, що ці дві новини діаметрально протилежні, вони знаєте, що роблять? Вони роблять найгірше. Вони роблять з українців, які є крутою, відчайдушною волонтерською нацією, націю, яка буде сповідувати принцип "моя хата скраю". 

Шановний Юро, на чорта зараз використовувати державні 33 мільйони, коли в країні не вистачає дронів і засобів боротьби з дронами Росії, з ребами, - навіщо? Я звертаюсь публічно, бо я розумію, що ти не шантажем взяв ці гроші. Їх тобі виділили. І може, це відео почують ті, хто тобі виділили. Може, в них хоч щось спрацює", - сказав Кондратюк.

Кіно
українське кіно
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