У Харкові повністю відновили надання комунальних послуг після масованої атаки РФ 25 грудня

Про це в етері телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Укрінформ.

Мер зазначив, що 25 грудня росіяни здійснили потужний обстріл енергетичної системи Харкова, унаслідок чого зафіксували багато руйнувань.

"Дуже важко, але хочу подякувати всім нашим комунальним підприємствам, службам, які працювали на результат, – ми маємо тепло-, водо-, енергопостачання в будинках", – поінформував Терехов.