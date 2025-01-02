У Харкові повністю відновили надання комунальних послуг після масованої атаки РФ 25 грудня
Станом на четвер, 2 січня, у Харкові повністю відновили надання комунальних послуг: перебої виникли після масованої російської атаки 25 грудня
Про це в етері телемарафону повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає Укрінформ.
Мер зазначив, що 25 грудня росіяни здійснили потужний обстріл енергетичної системи Харкова, унаслідок чого зафіксували багато руйнувань.
"Дуже важко, але хочу подякувати всім нашим комунальним підприємствам, службам, які працювали на результат, – ми маємо тепло-, водо-, енергопостачання в будинках", – поінформував Терехов.
- Удень 24 грудня та в Різдвяну ніч 25 грудня російська армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також було зафіксовано пуск ракет. Більше про атаку читайте за посиланням.
- Через російську масовану атаку по Україні Укренерго застосувало заходи обмеження споживання електроенергії в низці регіонів.
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- 26 листопада очільник Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що вимкнення електроенергії у Харкові та області для побутових споживачів не буде, поки не відновлять опалення та постачання гарячої води.
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