У Великій Британії знайшли живою та здоровою жінку, яка зникла безвісти 52 роки тому

Про це пише The Guardian.

Шейла Фокс зникла в Ковентрі в 1972 році, коли їй було 16 років. Тоді в поліції Вест-Мідлендсу заявили, що вона жила з батьками й могла мати стосунки з чоловіком. Правоохоронці не виключали, що дівчина могла переїхати з цього району.

Наприкінці грудня 2024 року поліція Вест-Мідлендсу знову звернулась з проханням допомогти знайти Фокс та опублікувала її фотографію, зроблену приблизно в момент зникнення.

За кілька годин після публікації люди почали надсилати інформацію, і 1 січня правоохоронці підтвердили, що Фокс жива і здорова. За їхніми даними, вона живе в іншій частині країни.

"Ми раді повідомити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зникнення людини, яке проводила поліція Вест-Мідлендсу", – сказав прессекретар поліції.