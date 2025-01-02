У Великій Британії знайшли живою та здоровою жінку, яка зникла безвісти 52 роки тому
У Великій Британії живою та здоровою знайшли 68-річну жінку, яка зникла безвісти 52 роки тому в місті Ковентрі
Про це пише The Guardian.
Шейла Фокс зникла в Ковентрі в 1972 році, коли їй було 16 років. Тоді в поліції Вест-Мідлендсу заявили, що вона жила з батьками й могла мати стосунки з чоловіком. Правоохоронці не виключали, що дівчина могла переїхати з цього району.
Наприкінці грудня 2024 року поліція Вест-Мідлендсу знову звернулась з проханням допомогти знайти Фокс та опублікувала її фотографію, зроблену приблизно в момент зникнення.
За кілька годин після публікації люди почали надсилати інформацію, і 1 січня правоохоронці підтвердили, що Фокс жива і здорова. За їхніми даними, вона живе в іншій частині країни.
"Ми раді повідомити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зникнення людини, яке проводила поліція Вест-Мідлендсу", – сказав прессекретар поліції.
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