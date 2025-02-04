США продовжать ту іноземну допомогу, яка "має сенс", - держсекретар Рубіо

Про це він сказав на спільній пресконференції з президентом Коста-Рики, передає Укрінформ.

Рубіо, зокрема, пояснив рішення адміністрації Білого дому про призупинення програм міжнародної підтримки й згортання роботи USAID.

"Ми не припинятимемо іноземної допомоги. Ми надаватимемо іноземну допомогу, яка має сенс", - сказав він.

Держсекретар підкреслив, що Штати далі впроваджуватимуть програми, які є невідкладними й стосуються порятунку життя, забезпечення їжею чи ліками.

Реформування USAID і припинення фінансування програм агентства: що відомо і як це стосується України

Президент США Дональд Трамп у перший день вступу на посаду ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок. Він заявив, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента. Це, зокрема, стосувалося й програм USAID

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні. Наступного дня USAID офіційно це підтвердило. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги тощо.

"Люди просто не усвідомлюють масштабів діяльності такої агенції як USAID та інших американських програм, бо вони ніколи не робили з цього самореклами", - цитувало BBC нардепа Микиту Потураєва, голову комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За його словами, USAID також було системним донором для багатьох міжнародних програм, як-от ПРООН та ЮНІСЕФ.І насправді втрати для України через замороження цієї допомоги "набагато більші, ніж ми можемо собі уявити".

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити. 29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа за вихідні 1-2 лютого звільнила двох високопосадовців служби безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Раніше вони намагалися перешкодити представникам департаменту урядової ефективності (DOGE), яким керує мільярдер Ілон Маск, отримати доступ до закритих частин будівлі. Крім того, близько 60 високопоставлених співробітників USAID відправили у вимушену відпустку, звинувативши у спробі обійти указ Трампа про заморожування іноземної допомоги на 90 днів. Сам Маск 2 лютого в мережі X назвав USAID "злочинною організацією" і додав, що "настав час їй померти". Крім того, заявив, мовляв, USAID, використовуючи гроші американських платників податків, "фінансувало дослідження біологічної зброї, зокрема COVID-19, яка вбила мільйони людей". І додав, що USAID платило медіаорганізаціям "за публікацію їхньої пропаганди".

Згодом медіа повідомили, що Трамп і його команда обговорюють можливість злиття USAID з Державним департаментом. Зрештою стало відомо, що у Вашингтоні 3 лютого закрили штаб-квартиру USAID, співробітникам в електронному листі було наказано залишатися вдома.

4 лютого Трамп призначив державного секретаря Марко Рубіо виконувачем обов’язків адміністратора USAID.