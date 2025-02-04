"Історично молдавські землі": проросійський політик Додон висловив територіальні претензії до України

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Додон прокоментував заяву ультраправого румунського політика Келіна Георгеску, який назвав Україну "вигаданою державою", а її поділ між сусідніми державами – невідворотним.

"Світ змінюється. Кордони будуть змінюватися. Ба більше – якщо кордони зміняться, то де будемо ми? У нас є Північна Буковина – інтерес. У нас є Буджак, у нас є Північний Марамуреш – правильно? Від колишнього... як воно називалося... Закарпаття! Є ще угорці... Львів, який залишиться з поляками, і Малоросія...", - казав Георгеску.

"Хочу зауважити деяким політикам Європейського Союзу, Румунії та інших, які вже ділять землі України. По-перше, ті землі, які ви називаєте, – історично молдавські, деякі з них. Там і зараз проживають сотні тисяч молдаван на своїй землі, і вони розмовляють молдавською мовою", - сказав на це Додон.

"По-друге, це нас, радянську Молдавію, позбавили статусу морської держави. У нас відібрали південь країни та північ. Незаконним рішенням у середині минулого століття, провівши так звану реформу Хрущова", - додав він.

Також молдавський політик наголосив на необхідності перемовин між Україною та РФ щодо завершення війни. Він засудив заяву президентки країни Маї Санду, яка сказала, що Молдова підтримуватиме Україну до кінця війни. Також Додон висловив сподівання, що "зусилля Трампа й Путіна дадуть результати найближчим часом".