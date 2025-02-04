Протягом останнього року президент свідомо максимально дистанціюється від армії та її проблем. Зеленський практично перестав їздити на фронт. Він жодного слова не сказав про необхідність мобілізації.

Ця медійна стратегія Зеленського спрямована на те, щоб ім'я Зеленського не асоціювалося з поразками і втратами. Саме тому для коментарів відступу, втрати чергових населених пунктів, провалу мобілізації, СЗЧ у президента є військові. Читайте також: Час обирати військових? Вони розказують про це публічно і, таким чином, беруть на себе весь негатив. Це тренд останнього року, коли після звільнення Залужного, почалися процеси деградації армії, а суспільство почали годувати ІПСОхами про поганих генералів, які шкодять.

А раніше, у 2022-23 рр. Зеленський радо позував в окопах, часто їздив на фронт. Якось для нього навіть вивезли всіх журналістів з Херсона, щоб про звільнення міста українцям міг розказати виключно президент, особисто. Президент дуже хоче бути оповідачем хороших новин і асоціюватися з перемогами.

Зараз перемог немає, одні поразки й президент складних армійських тем уникає. На жаль, ця медійна стратегія не є стратегією виживання країни, а є стратегією виборчою. Навіть в найскладніші часи президент продовжує думати про вибори та поводити себе відповідно. Рейтинги для головного політика країни зараз важливіші за будь-що.

Чому все має змінитися і Зеленський повинен поставити крапку у крінжатині навколо закупівель зброї?

Тому що Володимир Зеленський – Верховний Головнокомандувач. За Конституцією саме він під час війни відповідальний за все, що пов'язане з обороною. Міністерство Оборони та Сили Оборони є лише інструментами у його руках. Президент призначає міністра Оборони й Головнокомандувача ЗСУ та контролює їхню діяльність. І коли вони роблять якусь дурню, коли сиплеться фронт, коли люди б'ються за потоки й не купується зброя, президент не може просто відійти в сторону і сказати, що винен поганий міністр чи Головком.

Функція президента – навести порядок і забезпечити оборону країни. Не нацькувати на Сирського Мар'яну, а забезпечити здатність ЗСУ боронити Україну.