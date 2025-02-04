Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Причина - провалена мобілізація": нардеп Костенко про напади на працівників ТЦК
Ексклюзив

"Причина - провалена мобілізація": нардеп Костенко про напади на працівників ТЦК

Марина Клюєва
4 лютого, 2025 вiвторок
21:56
Суспільство

Народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко прокоментував випадки з нападами на військовослужбовців ТЦК

Зміст

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Тут можна багато говорити про саме ці наслідки, які ви назвали, тому що це саме наслідки. Демонізація ТЦК, попри те, що вони співпрацюють і допомагають проводити мобілізацію примусову, яка в нас іде в країні. І точно я не підтримую всіх тих методів, які застосовуються. Але тут, коли ми говоримо про ці всі речі, ми маємо говорити про причину, чому вони (працівники ТЦК, - ред.) так роблять, і хто має це робити. Причина цьому - це провалена мобілізація. І небажання військово-політичного керівництва брати на себе за це відповідальність. Скажіть мені, коли або Верховний Головнокомандувач, або міністр оборони, який має це робити, або уряд говорив про мобілізацію", - сказав він.

Роман Костенко зауважив, що про потреби у збільшенні кількості військових говорив уже колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

"Навіть коли вони зробили законопроєкт про мобілізацію, уряд, я нагадаю, це зробив, і подали його до Верховної Ради, пам'ятаю, потім відкликали, потім знову подали. Виходив це коментувати Залужний, який говорив про те, що йому потрібно для того, щоб битися проти Російської Федерації. І все. Президент сказав: "Хай там народні депутати займаються", хоча це має робити Верховний Головнокомандувач, у нас три людини за це відповідальні: Верховний Головнокомандувач, прем'єр-міністр України і міністр оборони, як головна людина, яка відповідає за оборону. Всі ці троє людей самоусунулися від цього і перекинули цю функцію на ТЦК", - зазначив він.

Народний депутат нагадав, що ТЦК - це орган, який знаходиться в Сухопутних військах та зауважив, що працівники територіальних центрів не мають ходити вулицями і займатися так званою бусифікацією.

"Це не входить в його (ТЦК, - ред.) функціональні обов'язки. Він має сидіти в приміщенні спеціально виділеному. Йому мають місцеві адміністрації через уряд або через Міністерство оборони привозити цих людей, приводити, або вони мають самі приходити за повістками. І вони їх мають відправляти на ВЛК, призивати і відправляти в Збройні сили України, в навчальні центри. Оце функція ТЦК. Оскільки всі усунулись і ще раз скажу, військово-політичне керівництво, хай би вони там скільки не ховались, не намагались робити вигляд, що це не їх справа, але це злочин так усуватися, коли на тебе покладені ці повноваження за законом і конституцією", - вважає нардеп. 

Він також наголосив, що багато працівників ТЦК є воїнами, які брали участь у бойових діях і отримали поранення.

"І зараз їх демонізують. Побачивши це, Російська Федерація так само почала це використовувати, тому що вже бачить, що це тригер для нашого населення і використовує. Але ще раз кажу, це все наслідки і Росія буде це, і ми знаємо, що вони будуть це використовувати. І те, що люди будуть злі наші, в тому числі, на те, як ці методи іноді впроваджуються. Але ті, хто відповідальний, я вам сказав, вони уникають відповідальності за те, що відбувається. І ніколи цього не коментують, бо це політично непопулярно говорити, що армії потрібні солдати для того, щоб захищати свою країну. Оце факт, який є, який хтось розуміє, а хтось не розуміє, хтось думає, що якщо він не буде про це говорити, то війна виграється само собою. Ну, я хочу запевнити, що так не буде. Ти або керуєш нацією і ведеш її в бій, або стоїш в стороні", - додав Роман Костенко.

Напади на ТЦК: що відомо

1 лютого у ТЦК та СП Рівного стався вибух, унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. За неофіційними даними, хтось проніс вибухівку в приміщення ТЦК й активував її.

Того ж дня на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці.  Правоохоронці оголосили підозри у вбивстві військовослужбовця двом чоловікам – жителям Лубен та Полтави.

Ввечері 2 лютого у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунав вибух біля будівлі місцевого ТЦК та СП. Унаслідок інциденту поранення зазнав чоловік.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що операціями проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури ГРУ та ФСБ РФ. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військових ТЦК і звернувся до влади із закликом до жорсткої реакції.

Теги:
Відео
Новини
Кримінал
Україна
військові
мобілізація
Війна з Росією
ТЦК
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-1.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.55
    Купівля 41.55
    Продаж 42.04
  • EUR
    Купівля 42.81
    Продаж 43.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
4 лютого
23:16
Володимир Зеленський
"Хто нас захищатиме?": Зеленський назвав умову скасування воєнного стану та призначення виборів
23:12
ЗСУ загиблі
На війні з РФ загинуло понад 45 тис. українських воїнів, - Зеленський
22:58
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з Путіним
22:58
стрілянина у шведській школі
У шведській школі сталася стрілянина, загинули близько 10 людей
22:26
Дональд Трамп
Трамп підписав указ про вихід США з Ради ООН з прав людини, - Reuters
22:20
Володимир Зеленський в Давосі
"Візит був би не дуже доречним": Зеленський заявив, що Трамп запрошував його на інавгурацію
21:58
Збірна України, футзал
Україна з рахунком 9:0 розтрощила Німеччину у відборі на ЧЄ з футзалу
21:49
Марк Рубіо
США продовжать ту іноземну допомогу, яка "має сенс", - держсекретар Рубіо
21:21
Азербайджан має докази, що його літак у грудні збила російська ППО, - Reuters
21:04
Оновлено
Ракетний удар по Ізюму 4 лютого
Війська РФ вдарили балістикою по Ізюму на Харківщині: загинули 5 людей, 52 поранено
20:50
Дональд Туск
Туск: ЄС готовий впродовж години відповісти на будь-які дії США із запровадження мит
20:31
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зміни у побудові війська: що ми прагнемо досягнути реформою ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
20:20
Партнерський матеріал
Адаптація захисників до цивільного життя: у МХП
Адаптація захисників до цивільного життя: у МХП запровадили посаду фахівця із взаємодії з військовими та ветеранами
20:09
Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня
20:05
OPINION
Не служити Великому Ображеному...
19:58
Огляд
USAID під загрозою: чому Трамп і Маск хочуть закрити програму допомоги та що це означає для України. Пояснюємо
19:57
"Нема підстав": КМДА не може відсторонити звинуваченого у домаганнях Білоуса від посади керівника Молодого театру
19:54
Олександр Зінченко, Албанія - Україна
Футболіст Зінченко та "Нова Пошта" подарували квартиру сімʼї біженців з Бахмута
19:43
Ексклюзив
Вибори Україна
Юрист Магера розповів, через який проміжок часу в Україні можуть відбутись вибори, якщо бойові дії будуть зупинені
19:28
Ніл Ґейман
Одна з жінок, що звинуватили Ніла Ґеймана в сексуальному насильстві й торгівлі людьми, подала до суду на нього і його дружину
19:25
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Робочі дати візиту команди США в Україну визначені, - Зеленський
19:19
Роберт Кеннеді-молодший
"США через USAID фінансували Майдан у 2014 році": SPRAVDI спростував вкид від Кеннеді-молодшого
18:56
ЗАЕС
РФ взяла в заручники двох працівників ЗАЕС, - Зеленський
18:50
РФ атакувала два райони Дніпропетровщини: загинув чоловік, ще один – у важкому стані
18:48
Андрій Єрмак
"Ситуація на фронті, мобілізація, підтримка": Єрмак першу провів розмову з радником Трампа Волцом
18:41
Мінцифри працює над АІ-асистентом у Дії, який прийматиме скарги громадян, - Федоров
18:38
Євробачення
Євробачення-2025: на Нацвідбір виділили 10,5 млн грн, з них понад 1 млн грн - на запрошених зірок
18:33
Зеленський, Трамп
"Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній": Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо рідкісноземельних елементів
18:22
Тимур Ткаченко
Ткаченко провів перше засідання Ради оборони Києва: ухвалено важливе рішення щодо захисту критичної інфраструктури
18:16
Володимир Зеленський
Зеленський і премʼєр-міністр Австралії обговорили військову допомогу для України
18:10
Ігор Додон
"Історично молдавські землі": проросійський політик Додон висловив територіальні претензії до України
18:08
Іспанія
Іспанський уряд погодився скоротити робочий тиждень
18:07
Ексклюзив
Україна - США, конгрес
"Відновлення має бути частиною переговорів про мир": виконавчий директор "Добробату" Іванов з "Українського тижня" у Вашингтоні
18:05
OPINION
Функція президента – забезпечити оборону, а не нацькувати на Сирського Мар'яну
18:00
Інтерв’ю
навчальне СТО
Від операторів агродронів до фахівців з альтернативної енергетики. Як в Україні змінюють профтехосвіту
17:58
Тібо Куртуа і Андрій Лунін
Ключовий конкурент Луніна пропустить наступний матч "Реала"
17:57
немовля
Батькам, які на Київщині залишили новонароджену дитину у сумці на вулиці, оголосили підозру
17:38
гривня тисяча гривень
Заявки на "тисячу від Зеленського" подали понад 13 млн українців, більшість витрачає її на комуналку
17:31
ліс у Чорнобильській зоні, єкологія
Незаконна вирубка лісів у Чорнобильській зоні: що відомо
17:23
Ексклюзив
ракета "Трембіта"
Заборона бити західним озброєнням вглиб всієї території РФ знята, але є інша проблема - Defense Express
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV