"Причина - провалена мобілізація": нардеп Костенко про напади на працівників ТЦК

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Тут можна багато говорити про саме ці наслідки, які ви назвали, тому що це саме наслідки. Демонізація ТЦК, попри те, що вони співпрацюють і допомагають проводити мобілізацію примусову, яка в нас іде в країні. І точно я не підтримую всіх тих методів, які застосовуються. Але тут, коли ми говоримо про ці всі речі, ми маємо говорити про причину, чому вони (працівники ТЦК, - ред.) так роблять, і хто має це робити. Причина цьому - це провалена мобілізація. І небажання військово-політичного керівництва брати на себе за це відповідальність. Скажіть мені, коли або Верховний Головнокомандувач, або міністр оборони, який має це робити, або уряд говорив про мобілізацію", - сказав він.

Роман Костенко зауважив, що про потреби у збільшенні кількості військових говорив уже колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Навіть коли вони зробили законопроєкт про мобілізацію, уряд, я нагадаю, це зробив, і подали його до Верховної Ради, пам'ятаю, потім відкликали, потім знову подали. Виходив це коментувати Залужний, який говорив про те, що йому потрібно для того, щоб битися проти Російської Федерації. І все. Президент сказав: "Хай там народні депутати займаються", хоча це має робити Верховний Головнокомандувач, у нас три людини за це відповідальні: Верховний Головнокомандувач, прем'єр-міністр України і міністр оборони, як головна людина, яка відповідає за оборону. Всі ці троє людей самоусунулися від цього і перекинули цю функцію на ТЦК", - зазначив він.

Народний депутат нагадав, що ТЦК - це орган, який знаходиться в Сухопутних військах та зауважив, що працівники територіальних центрів не мають ходити вулицями і займатися так званою бусифікацією.

"Це не входить в його (ТЦК, - ред.) функціональні обов'язки. Він має сидіти в приміщенні спеціально виділеному. Йому мають місцеві адміністрації через уряд або через Міністерство оборони привозити цих людей, приводити, або вони мають самі приходити за повістками. І вони їх мають відправляти на ВЛК, призивати і відправляти в Збройні сили України, в навчальні центри. Оце функція ТЦК. Оскільки всі усунулись і ще раз скажу, військово-політичне керівництво, хай би вони там скільки не ховались, не намагались робити вигляд, що це не їх справа, але це злочин так усуватися, коли на тебе покладені ці повноваження за законом і конституцією", - вважає нардеп.

Він також наголосив, що багато працівників ТЦК є воїнами, які брали участь у бойових діях і отримали поранення.

"І зараз їх демонізують. Побачивши це, Російська Федерація так само почала це використовувати, тому що вже бачить, що це тригер для нашого населення і використовує. Але ще раз кажу, це все наслідки і Росія буде це, і ми знаємо, що вони будуть це використовувати. І те, що люди будуть злі наші, в тому числі, на те, як ці методи іноді впроваджуються. Але ті, хто відповідальний, я вам сказав, вони уникають відповідальності за те, що відбувається. І ніколи цього не коментують, бо це політично непопулярно говорити, що армії потрібні солдати для того, щоб захищати свою країну. Оце факт, який є, який хтось розуміє, а хтось не розуміє, хтось думає, що якщо він не буде про це говорити, то війна виграється само собою. Ну, я хочу запевнити, що так не буде. Ти або керуєш нацією і ведеш її в бій, або стоїш в стороні", - додав Роман Костенко.

Напади на ТЦК: що відомо

1 лютого у ТЦК та СП Рівного стався вибух, унаслідок чого одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення. За неофіційними даними, хтось проніс вибухівку в приміщення ТЦК й активував її.

Того ж дня на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці. Правоохоронці оголосили підозри у вбивстві військовослужбовця двом чоловікам – жителям Лубен та Полтави.

Ввечері 2 лютого у місті Павлоград Дніпропетровської області пролунав вибух біля будівлі місцевого ТЦК та СП. Унаслідок інциденту поранення зазнав чоловік.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що операціями проти військових, а також з підривами ТЦК курують структури ГРУ та ФСБ РФ. А командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий засудив випадки вбивств військових ТЦК і звернувся до влади із закликом до жорсткої реакції.