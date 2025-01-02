Острови на Дніпрі стають смертельною пасткою для російських військових, - Братчук

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Острови перебувають під вогневим контролем Сил оборони. Артилерійська контрборотьба дає результати. За минулу добу було знищено кілька ворожих плавзасобів. Йдеться про човни, якими ворог намагається переправлятися на острови. Наразі у полі зору їхньої активності є острів Козацький, Великий Потьомкінський та Забич", - зауважив Братчук.

За словами речника Української добровольчої армії, метою російських військ є захоплення невеликих острівних плацдармів, що дозволить їм чинити тиск на правобережні території України. Активність окупантів також спрямована на стримування Сил оборони, щоб завадити перекиданню українських резервів на певні ділянки фронту.

"Острови є дійсно смертельними для ворога, адже навіть ті росіяни, які якимось чином можуть закріпитися там, не мають ні додаткового БК, ні харчування, ні питної води. Для них це шлях в один кінець", - наголосив Братчук.

Агент партизанського руху "Атеш" із 1218-го мотострілецького полку ЗС РФ повідомив, що командування готується до штурмових дій на Херсонщині, очікуючи на значні втрати особового складу.









