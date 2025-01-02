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"Для всіх, у чиєму житті замало див": у Києві курсує Магічний експрес від УЗ

Юлія Юліна
2 січня, 2025 четвер
17:48
Суспільство Укрзалізниця

У Києві до 5 січня курсує Магічний експрес від Укрзалізниці – казковий ретропоїзд на паровозній тязі, де на дітей чекають розважальна програма й подарунки

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Пасажири вирушають із платформи 9 3/4. При посадці охочі можуть скористатися послугами фотографа й зробити безоплатні світлини з історичним потягом. Усередині для найменших пасажирів передбачено розважальну програму з аніматорами й подарунками.

"У ці чарівні дні Укрзалізниця прагне створити справжнє свято для тих, у чиєму житті зараз, як і в житті Гаррі Поттера свого часу, замало дива: всі рейси будуть безоплатними, а 80% місць буде віддано дітям з тимчасово переміщених родин, дітям захисників, залізничників, поліціянтів, рятувальників та інших соціальних категорій", - повідомляли у пресслужбі УЗ.

Інші 20% квитків розігрували в лотерею.

Своєю чергою Олександр Перцовський, голова правління АТ "Укрзалізниця" розповів Еспресо, що ретропотяг має великий попит, однак не всі охочі змогли потрапити на борт, оскільки УЗ розігрувала обмежену кількість квитків.

"Ми зібрали не просто вагони, а наші дитячі вагони. Це вагони, які курсують в складі регулярних поїздів, найдовших поїздів в Укрзалізниці, але сьогодні вони не просто під електровозом, а під паровозом", - сказав посадовець.

За його словами, 1 січня дітей на пероні зустрічав ведмедик Паддінгтон, який перебуває в Україні як посол доброї волі ЮНІСЕФ.

Укрзалізниця

Різдвяні експреси в Києві вирушатимуть у подорож двічі на день із 1 по 5 січня: 

  • по буднях о 16:30 та 19:00
  • вихідними о 9:40 та 12:32.

У разі повітряної тривоги потяги курсуватимуть за розкладом. Людям радять приходити за пів години до відправлення потяга.

Як зазначали у пресслужбі УЗ, запуск ретропотяга став можливим завдяки підтримці Фонду Говарда Баффета.

  • У Львові ретропоїзди курсували тричі на день із 25 по 29 грудня 2024 року.
Теги:
Новини
Укрзалізниця
Новий рік
Різдво
новини Києва
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