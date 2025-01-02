Міноборони обіцяє реформи в командуванні Сухопутних військ ЗСУ після комплексного аналізу

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів", – сказав міністр.

Він зазначив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, тому наголосив на необхідності для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого "мати повну картину стану справ".

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Для цього головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування СВ ЗСУ. Зокрема, йдеться про:

аналіз організаційної структури та повноважень;

оцінку ефективності управлінських процесів;

перевірку на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки оборонне відомство запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність українських підрозділів новими підходами до підготовки.