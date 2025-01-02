Міноборони обіцяє реформи в командуванні Сухопутних військ ЗСУ після комплексного аналізу
Головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ, на основі якого запровадять реформи
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів", – сказав міністр.
Він зазначив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті, тому наголосив на необхідності для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого "мати повну картину стану справ".
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Для цього головна інспекція Міноборони проведе комплексний аналіз командування СВ ЗСУ. Зокрема, йдеться про:
- аналіз організаційної структури та повноважень;
- оцінку ефективності управлінських процесів;
- перевірку на дотримання законодавства.
На основі результатів перевірки оборонне відомство запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність українських підрозділів новими підходами до підготовки.
- Командувач Михайло Драпатий у грудні оголосив масштабну трансформацію Сухопутних військ ЗСУ, яка стосуватиметься військової підготовки, рекрутингу та соцпідтримки, забезпечення технологій та управління.
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