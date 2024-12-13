Військова підготовка, рекрутинг та управління: Драпатий оголосив масштабну трансформацію Сухопутних військ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

В Сухопутних військах ЗСУ стартують фундаментальні зміни, які вплинуть на ситуацію на фронті на користь України. Ця трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових, заявили у відомстві.

Початок цих змін оголосив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий на ставці Верховного Головнокомандувача у четвер, 12 грудня.

"Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління — це наш фокус уваги", - наголосив генерал-майор Драпатий.

Він додав, що оголошені зміни мають повну підтримку з боку Верховного Головнокомандувача ЗС, і втілюватимуться спільно з Генеральним штабом, міністерством оборони та громадянським суспільством, зокрема, волонтерами та благодійними фондами.

Що зміниться

Військова підготовка: йдеться про реформування навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні. Підготовка бійця має бути найкраще адаптованою до потреб фронту.

"Навички та вміння нашої основи — піхотинця — мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті", - пояснює Драпатий.

Рекрутинг та соціальна підтримка: у Сухопутних військах буде запроваджено прозору модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення.

Технології: український піхотинець повинен мати технологічну перевагу над ворогом на полі бою.

Оптимізація управлінських процесів: Потрібна "маневреність та ефективність" в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація.

Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка. Адже саме вони є вирішальними для боєздатності українського війська, зазначили у Генштабі.

"Сьогодні Сухопутні війська потребують змін, нової енергії воїнів та сучасного підходу до розвитку їхніх спроможностей. Саме в наш день, в День Сухопутних військ, хочу сказати: зміни неодмінно будуть! Як би складно нам не було, не маємо права цього не зробити. Український народ, кожен воїн, приставши до лав Збройних Сил, вже почав будувати армію майбутнього. Маємо завершити нашу справу подвійною перемогою: і над ворогом, і над всім, що гальмувало трансформацію війська. Разом!", - підсумував командувач Сухопутних військ ЗСУ.